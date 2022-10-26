2022-10-26 19:32:25 Bilal Erdoğan böyle açıkladı: Gençler için çok önemli
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu’nun Niğde İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda açıklamalarda bulunan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarının ortak platformlarda bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmasının çok değerli olduğunu söyledi. Erdoğan, gençlerimizi milli değerlerin ön planda tutulduğu ortamlara çekmenin ve kendilerine, ülkemizin onlara sunduğu olanakları daha net bir şekilde anlatmanın öneminden bahsetti. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan toplantının oluşturulmasında emeği geçenlere ve toplantıya katılarak eğitime gönülden desteklerini sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.