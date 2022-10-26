Bilal Erdoğan böyle açıkladı: Gençler için çok önemli

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yaptığı konuşmasında “Eğitimciler olarak, önemli projelerde yer alabilen nitelikli öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra bir hedefimiz de vatanına ve milletine bağlı bireyleri toplumumuza kazandırmak. İlk ve en önemli amacı milli ve manevi değerlere bağlı ve bu değerleri yüksek gençler yetiştirmek olan Eğitime Destek Platformu eğitimi bu yönüyle geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Eğitime Destek Platformu, eğitimciler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmesi bakımından da önemli bir açığı kapatan değerli bir kuruluştur. Bizler de bu değerli kuruluşa desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.