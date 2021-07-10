Beyin sağlığı için mutlaka bunları yapın! 6 basit alışkanlık

YETERLİ SIVI ALIMI Beyin sağlığına müdahale edebilecek en basit alışkanlıklardan biri yeterli sıvı alımıdır. Beynin yaklaşık yüzde 75'i sudan oluşur. Yeterli su tüketimi, kan basıncının ve doğru bir hücresel metabolizmanın korunmasına yardımcı olur; bu, vücudun düzgün çalışması için temel gereksinimdir. Sıvı eksikliği tüm vücudu, aynı zamanda beyni de etkiler. Aldığımız bilgiyi ve dikkati, entelektüel kapasiteyi ve hafızayı etkiler. Yüzde 2'lik bir sıvı eksikliği tehlikeli olabilir. Baş dönmesi, yorgunluk, kramplar ve hızlı kalp atışı, vücudun su ihtiyacı olduğunu gösteren belirtilerden bazılarıdır. Genel tavsiye, gün boyunca azar azar yaklaşık iki litre su içmektir. Bununla birlikte, sıvı alımının özel ilgiyi hak ettiği bazı durumlar vardır. Genç erişkinlerde su ve tuz kaybının en yaygın nedeni genellikle aşırı fiziksel egzersiz veya sıcak çarpmasıdır. Bu faktörleri hesaba katmalıyız ve aktivite daha yoğun veya daha fazla olduğunda, su içeriğinin yanı sıra mineraller ve elektrolitler içeren sebze, meyve ve sıvı alımını sağlamalıyız. Örneğin ileri yaştaki yetişkinlerde, susuzluğun sizi uyarmadığı zamanlar vardır. Hipotalamus beyindeki bir hormonal düzenleme merkezidir. Susuzluk ve açlık sinyallerini de hipotalamus verir. Yaş ilerledikçe, hipotalamus su eksikliğini tespit etmede etkili olmaz ve kişi susamaz. Bu gerçeğin farkında olmalıyız ve sürekli sıvı alımına dikkat etmeliyiz.