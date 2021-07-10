Beyin sağlığı için mutlaka bunları yapın! 6 basit alışkanlık

KAĞIT ÜZERİNDE OKUMA VE YAZMA Sesli notların ve dijital yazıların hakim olduğu günümüzde yazma alışkanlığının yeniden kazanılmasının tedavi edici etkileri vardır. Özellikle konu kişinin kendisi ise. Psikolojik olarak kendimiz hakkında yazarken düşüncelerimizin bir sıralamasını yaparız. Bu bir kendi kendine terapi şeklidir. Bu, bize ıstırap veren şeyi ifade edebildiğimiz ve yerine koyabildiğimiz için oluşur. Bu uygulama düşünceleri serbest bırakma şeklidir, herhangi bir zamanda sahip olduğumuz endişeyi veya üzüntüyü azaltır. Tüm faydalarıyla birlikte hayal kurma yeteneği de dahil olmak üzere birçok avantajı vardır. Öte yandan, okumak beynin tüm alanlarını çalıştırır. Araştırmalar, okumanın beynin farklı bölümleri arasında yeni bağlantılar oluşturduğunu gösteriyor. Birçok çalışma okumanın, beynin duyusal bilgileri işleyen kısmı olan bilateral somatosensoriyel kortekste uzun vadeli değişikliklere neden olduğunu göstermektedir. Okuma aktivitesi aynı zamanda öğrenme, hatırlama ve eleştirel yeteneği de geliştirir. 14 yıl boyunca yürütülen bir araştırma, haftada bir veya daha fazla kitap okuyanların bilişsel bozulma yaşama riskinin çok daha düşük olduğunu göstermektedir.