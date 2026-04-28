Google ve Apple tahtından indirildi: İşte dünyanın en değerli şirketi!

"EN AZ 1 TRİLYON DOLAR GELİR" Şirket, içinde bulunulan çeyrek için yaklaşık 78 milyar dolar gelir öngörürken, analistler önümüzdeki iki yıl için toplam gelirin 855 milyar dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Buna karşın Huang, bu tahminlerin temkinli olduğunu belirterek yalnızca Blackwell ve Vera Rubin çiplerinden 2027 sonuna kadar en az 1 trilyon dolar gelir beklediklerini ifade etti. Öte yandan bu hafta, Nvidia'ya yönelik iyimserliğin test edileceği bir dönem olarak görülüyor. Şirketin büyük müşterileri arasında yer alan Amazon, Meta, Microsoft ve Alphabet'in açıklayacağı bilançolar, yapay zekâ harcamalarının seyrine dair önemli sinyaller verecek. Harcamalarda olası bir yavaşlama, Nvidia hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir. Analistler genel olarak olumlu görünümü korurken, JPMorgan şirketin veri merkezi GPU iş kolunda uzun vadeli büyüme potansiyeline dikkat çekiyor. Visible Alpha verilerine göre takip edilen 13 analistin 12'si hisse için "al" tavsiyesi veriyor. Nvidia'nın ise finansal sonuçlarını 20 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.