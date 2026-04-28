Google ve Apple tahtından indirildi: İşte dünyanın en değerli şirketi!
Yapay zeka talebinin artmasına bağlı olarak Nvidia, 5,26 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak Google ve Apple'ı geride bıraktı.
vidia, 5,26 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak halka açık şirketler arasında tarihin en yüksek seviyesini gördü. Google ve Apple gibi devleri geride bırakan şirket, Qualcomm ve OpenAI arasındaki iş birliğinden gelen ivmeyle yükselişini sürdürüyor. Veri merkezi GPU pazarının yüzde 92'sine hakim olan Nvidia'da CEO Jensen Huang, 2027 sonuna kadar Blackwell ve Vera Rubin çiplerinden 1 trilyon dolar gelir beklediklerini açıkladı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan büyük teknoloji bilançolarını ve Nvidia'nın 20 Mayıs'taki finansal sonuçlarını bekliyor.
TARİHİ ZİRVE VE REKOR DEĞERLEME Yapay zekâ altyapısına yönelik harcamaların hızlanmasıyla yatırımcı güveni yüksek seyrini korurken, Nvidia'nın piyasa değeri pazartesi günü 5,26 trilyon dolara ulaşarak halka açık şirketler arasında şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. Hisseler günü zirveye yakın seviyelerde tamamlarken, seans sonrası işlemlerde 218,75 dolara kadar yükseldi. Bu performansla Nvidia, 4,2 trilyon dolar piyasa değerine sahip Google ve 3,9 trilyon dolarlık Apple'ı geride bıraktı. Aynı gün S&P 500 endeksi de 7.173,91 puanla rekor seviyeden kapandı.
"BİLGİ İŞLEM TALEBİ BUNUN ÇOK ÜZERİNDE OLACAKTIR" NVDA hisseleri, Qualcomm ile OpenAI arasında duyurulan iş birliğiyle ivme kazandı. Açıklanan ortaklık kapsamında akıllı telefon işlemcilerinin birlikte geliştirilmesi planlanıyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin 2027 sonuna kadar hedeflediği çip satışlarına ilişkin, "Eksiğimiz olacak; eminim ki bilgi işlem talebi bunun çok üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.
PAZARIN YÜZDE 92'SİNE HAKİM Şirketin oyun odaklı çip üreticisinden yapay zekâ altyapısının başlıca tedarikçilerinden biri haline gelmesi de piyasalarda önemli bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Nvidia'nın veri merkezi GPU pazarındaki payının yaklaşık yüzde 92 olduğu tahmin ediliyor. Son mali çeyrekte gelirler yıllık bazda yüzde 73 artarak 68,1 milyar dolara ulaşırken, bunun büyük bölümü veri merkezi satışlarından elde edildi. Hisse başına kâr ise yüzde 82 yükseldi.
"EN AZ 1 TRİLYON DOLAR GELİR" Şirket, içinde bulunulan çeyrek için yaklaşık 78 milyar dolar gelir öngörürken, analistler önümüzdeki iki yıl için toplam gelirin 855 milyar dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Buna karşın Huang, bu tahminlerin temkinli olduğunu belirterek yalnızca Blackwell ve Vera Rubin çiplerinden 2027 sonuna kadar en az 1 trilyon dolar gelir beklediklerini ifade etti. Öte yandan bu hafta, Nvidia'ya yönelik iyimserliğin test edileceği bir dönem olarak görülüyor. Şirketin büyük müşterileri arasında yer alan Amazon, Meta, Microsoft ve Alphabet'in açıklayacağı bilançolar, yapay zekâ harcamalarının seyrine dair önemli sinyaller verecek. Harcamalarda olası bir yavaşlama, Nvidia hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir. Analistler genel olarak olumlu görünümü korurken, JPMorgan şirketin veri merkezi GPU iş kolunda uzun vadeli büyüme potansiyeline dikkat çekiyor. Visible Alpha verilerine göre takip edilen 13 analistin 12'si hisse için "al" tavsiyesi veriyor. Nvidia'nın ise finansal sonuçlarını 20 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23