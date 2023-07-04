Beslenmede birçok ince tüyolar! Osman Müftüoğlu yazdı: Soğan, sarımsak ve lahana tüketin! Nasıl tüketilmeli, pişirilmeli?

EĞER lahanadaki glikozinolat gücünden yeterince ve hakkıyla faydalanmak istiyorsanız lahanagillerdeki mirosinaz enziminin nasıl çalıştığını bilmenizde fayda var. Lahangillerdeki mirosinaz enzimi ısıya hassas. Ayrıca eğer karnabahar ya da brokoli haşlanacak olursa hücrelerin içinden çıkan hammadde glikozinolatların tamamı suya geçiyor. Neticede de haşlama suyu dökülecek olursa bize glikozinolat/sülforafan kalmıyor. Diğer taraftan “Ben lahananın/brokolinin çorbasını, karnabaharı sulu kıymalı tüketirim” diyorsanız yine ufak bir probleminiz var. Eğer böl, parçala, bekle yöntemini uygulamadan lahanagilleri kaynatmışsanız mirosinaz enziminin yok edici etkisinden beklediğiniz kadar glikozinolat/sülforafan kazanma ihtimali bulamayabilirsiniz. Özeti şudur: Lahana, karnabahar ya da brokoliyi pişirmeden önce bölüp parçalayın, hücre içindeki hammade glikozinolat ile hücre duvarındaki mirosinaz enziminin birbirine karışmasını sağlayın ve yeterli miktarda sülforafan üretmek için 10-15 dakika bekleyin. Korkmayın! Sülforafan ısıya dayanıklıdır. Böl, parçala, bekle uygulamasından sonra lahanayı da karnabaharı da brokoliyi de rahatça kaynatabilirsiniz.