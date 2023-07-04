Beslenmede birçok ince tüyolar! Osman Müftüoğlu yazdı: Soğan, sarımsak ve lahana tüketin! Nasıl tüketilmeli, pişirilmeli?

Bu hammaddeden aktif ve etkili bir savaşçı olan koruyucu molekül sülforafanın üretilebilmesi için “MİROSİNAZ” adı verilen bir enzime ihtiyaç var. Mirosinaz enzimi ise lahana hücresinin zarına yerleştirilmiş. Bu ikili organizasyonun şaşırtıcı ve muazzam bir nedeni var: Herhangi bir nedenle lahanagiller ailesinden bir bitkiye herhangi bir mantar ya da başka bir zararlı saldıracak olursa hücrenin anatomisi bozulup duvarı parçalanıyor, mirosinaz enzimi duvardan serbestleşip hücre içindeki glikozinolat ile reaksiyona giriyor. Bu etkileşimden de sülforafan adı verilen muazzam bir “koruyucu/savaşçı molekül” ortaya çıkıyor. Sülforafan bizim bedenimize girdiği zamanda kanser ve kronik hastalıklara karşı bizi koruyan güçlü bir savaşçı. Eğer lahangiller ailesinden herhangi birinden daha fazla ve etkili savaşçı sülforafan kazanmak istiyorsanız siz de mutlaka “böl, parçala, bekle” yöntemini uygulayınız. Lahanayı dilimleyip küçük parçalar haline getiriniz. O parçacıkları 20-30 dakika kadar bekletiniz. Zira mirosinaz enziminin aktive olup glikozinolat denen hammaddeden sülforan üretiminin gerçekleştirebilmesi için 20-30 dakikaya ihtiyaç var.