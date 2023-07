Beslenmede birçok ince tüyolar! Osman Müftüoğlu yazdı: Soğan, sarımsak ve lahana tüketin! Nasıl tüketilmeli, pişirilmeli?

SÜLFÜRSÜZ OLMAZ! KÜKÜRTTEN bedenimizin neredeyse tamamı hoşlanıyor, hücrelerimiz kükürt bolluğunda adeta bayram yapıyor. Zira kükürt/sülfür sağlayan her yiyecek bedenimizde glutatyon üretimine destek oluyor. Kükürt zengini besinlerin en başında sarımsak ve soğan var. Listeye lahanagilleri (lahana, karnabahar, brokoli, hardal otu, turp) ve yumurtayı da eklemeliyiz. Daha önce de yazdım, glutatyona hepimizin her yaşta her zaman ihtiyacı var. Ne var ki glutatyon üretimimiz yaşlandıkça azalıyor, glutatyona ihtiyacımız ise yaşımız ilerledikçe zirve yapıyor. Bu nedenle kükürt/sülfür yani sistein aminoasidi içeren yukarıda saydığım besinleri mümkün olduğu kadar bol ve sık tüketmemiz lazım.