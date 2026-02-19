Beslenme önerisi... İftardan sonra kahve içilir mi? Canan Karatay'ın yanıtı sizi şaşırtacak!
Sağlıklı yaşama dair birçok bilgi veren Prof. Dr. Canan Karatay
Sağlıklı yaşama dair birçok bilgi veren Prof. Dr. Canan Karatay
İftarda bağırsakları çalıştıran formülden, sahurda tok tutan "köy yumurtası" uyarısına kadar ezber bozan tavsiyelerde bulunan Karatay, iftardan sonra kahve içmeyi tavsiye etti. Canan Karatay'ın iftar ve sahur önerileri haberimizde…
Ramazan ayında değişen beslenme düzeniyle birlikte vücutta oluşan şişkinlik, gaz ve halsizlik sorunlarına karşı Prof. Dr. Canan Karatay'dan "doğal" bir reçete geldi. Paketli gıdaları ve şekerli içecekleri "yasaklılar" listesine koyan Karatay, oruç tutarken sağlığı korumanın yolunun geleneksel ve işlem görmemiş gıdalardan geçtiğini vurguladı.
Sahura kalkmanın hayati önem taşıdığını belirten profesör, kahvaltı alışkanlığı olanlar için köy tereyağı ve yumurtayı olmazsa olmaz olarak nitelendirdi.
Prof. Dr. Canan Karatay'ın iftar ve sahur için sağlıklı beslenme önerilerini bir araya getirdik.
İftar sofraları içinse şaşırtıcı bir öneride bulunarak, orucun paça çorbasıyla açılabileceğini ifade eden Karatay; bağırsak sağlığı için zeytinyağı ve kahve tüketimine dikkat çekti. İşte "Sağlıklı yerseniz aç kalmazsınız" diyen Karatay'ın, iftardan sahura kadar adım adım uygulanması gereken beslenme rehberi...
CANAN KARATAY'IN İFTAR VE SAHUR ÖNERİSİ İftar ve sahurda bol su içilmeli
İşlenmiş, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalı Şekerli ve gazlı içecekler tüketilmemeli
Sahura kalkmadan oruç tutulmamalı Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir.
Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım. Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağı sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir.
İftar listesi de paylaşan Canan Karatay, şunları öneriyor: "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23