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Spor
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Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

2024-01-04 00:43:32
Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak liderlik yarışından uzaklaşan Beşiktaş, devre arasında yapacağı transferlerle elini güçlendirmek istiyor. Kadro dışı kalan isimlerden birisi olan yıldız futbolcu Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı takım için dünyaca ünlü golcü gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, yeni yönetim ile birlikte kan kaybını durdurmak istiyor.

#2
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve Burak Yılmaz'ı getirmişti.

#3
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Sabah'a göre; Burak Yılmaz ile de aradığını bulamayan Beşiktaş, son olarak Rıza Çalımbay ile şansını denedi.

#4
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Tecrübeli çalıştırıcı da kötü gidişatı durduramadı ve Beşiktaş daha devre arasında girmeden 3 teknik direktör değiştirdi.

#5
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Kara Kartal'ın son olarak Rangers'ın başında olan Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu gündeme geldi.

#6
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Hollandalı teknik adam Bronckhorst ile Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

#7
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Habere göre deneyimli çalıştırıcı, Feyenoord'dan eski yardımcısı Jean-Paul van Gastel ile birlikte Türkiye'ye gelmeyi arzuluyor.

#8
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalara başladı.

#9
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Kadro dışı bırakılan isimlerden Eric Bailly ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran yönetim; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ı da elinden çıkarmak istiyor.

#10
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının ardından hücüm aksiyonlarında sıkıntı yaşayan Kartal'a Brezilya'dan şaşırtan bir öneri geldi.

#11
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Flamego'da forma giyen ve Gabigol lakabı ile tanınan dünyaca ünlü yıldız Gabriel Barbosa, Beşiktaş'a teklif edildi.

#12
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

2020 yılında 17.5 milyon Euro bedel karşılığında Inter'den Brezilya ekibine transfer olan yetenekli santrfor için 5 milyon Euro bonservis bedeli bekleniyor.

#13
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Kariyerinde daha önce; Santos, Benfica ve Inter gibi büyük kulüplerde forma giyen Gabigol, bir dönem Brezilya milli takımının da önemli parçalarından birisiydi.

#14
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Ayrıca 1.78'lik yıldız golcü, santrfor hattına ek olarak forvet arkası ve sağ kanat mevkiilerinde de görev yapabiliyor.

#15
Foto - Beşiktaş'ı zengin edecek golcü rezervi! Brezilyalılar herkesi heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Yıl sonunda kontratı sona erecek olan sol ayaklı oyuncu için daha önce Fenerbahçe de transfer etmek istemişti.

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