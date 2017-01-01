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Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz...

  • 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında ve Maçka parkı içerisinde gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden 38'i polis, 8'i sivil 44 şehidimizi saldırının yıldönümünde rahmetle yad ediyoruz...

  • Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana gelmişti.

  • Patlamalardan ilki gece saat 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

  • İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

  • Düzenlenen hain saldırıda 44 vatan evladının şehit, 166'sının yaralı olduğu açıklanmıştı.

  • İşte hain saldırıda şehit olan vatan evlatlarımız...

  • Şehit Polis Süleyman Sorkut

  • Şehit Polis Süleyman Sorkut

  • Şehit Polis Okan Doğan

  • Şehit Polis Okan Doğan

  • Şehit Polis Mustafa Öztürk

  • Şehit Polis Mustafa Öztürk

  • Şehit Polis Soner İdil

  • Şehit Polis Soner İdil

  • Şehit Polis Mehmet Zengin

  • Şehit Polis Mehmet Zengin

  • Şehit Berkay Akbaş

  • Şehit Polis Yasin İke

  • Şehit Polis Yasin İke

  • Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu

  • Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu

  • Şehit Polis Adem Serin

  • Şehit Polis Adem Serin

  • Şehit Polis Adem Oğuz

  • Şehit Polis Adem Oğuz

  • Şehit Polis Ali Aksoy

  • Şehit Polis Ali Aksoy

  • Şehit Polis Durmuş Öcal

  • Şehit Polis Durmuş Öcal

  • Şehit Polis Hakan Tanrıkulu

  • Şehit Polis Hakan Tanrıkulu

  • Şehit Tunç Uncu

  • Şehit Polis Oğuzhan Duyar

  • Şehit Polis Oğuzhan Duyar

  • Şehit Polis Hamdi Dikmen

  • Şehit Polis Hamdi Dikmen

  • Şehit Polis Hasan Bilgin

  • Şehit Polis Hasan Bilgin

  • Şehit Polis İlker Uylaş

  • Şehit Polis İlker Uylaş

  • Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım

  • Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım

  • Şehit Polis Metin Düzgün

  • Şehit Polis Metin Düzgün

  • Şehit Polis Mehmet Atıcı

  • Şehit Polis Mehmet Atıcı

  • Şehit Polis Emre Horoz

  • Şehit Polis Emre Horoz

  • Şehit Polis Hamit Şahin

  • Şehit Polis Hamit Şahin

  • Şehit Polis Bora Çelik

  • Şehit Polis Bora Çelik

  • Şehit polislerimiz

  • Şehit Polis Yakup Çapat

  • Şehit Polis Yakup Çapat

  • Şehit Polis Uğur Ürker

  • Şehit Polis Uğur Ürker

  • Şehit Polis Ali Osman Şahin

  • Şehit Polis Ali Osman Şahin

  • Şehit Polis Hüseyin Akyüz

  • Şehit Polis Hüseyin Akyüz

  • Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik

  • Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik

  • Şehit Polis Hüseyin Dalgılıç

  • Şehit Polis Hüseyin Dalgılıç

  • Şehit Polis Hüseyin Dalgılıç

  • Şehit Polis Çetin Sarıkaya

  • Şehit Polis Çetin Sarıkaya

  • Şehit Polis Murat Yılmaz

  • Şehit Polis Murat Yılmaz

  • Şehit Polis Mustafa Kemal Devrilmez

  • Şehit Polis Mustafa Kemal Devrilmez

  • Şehit Polis Ahmet Alan

  • Şehit Polis Ahmet Alan

  • Şehit Polis Haşim Usta

  • Şehit Polis Haşim Usta

  • Şehit Polis Enes Çiçek

  • Şehit Polis Enes Çiçek

  • Şehit Polis Osman Börklüoğlu

  • Şehit Polis Osman Börklüoğlu

  • Şehit Polis Osman Börklüoğlu

  • Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak

  • Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak

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