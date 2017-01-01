Beşiktaş, 7 ismin biletini kesti! İşte o liste...
Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezonların kadro yapılanması için kolları sıvadı.
Her ne kadar "ligin en güçlü kadrosu" olarak gösterilse de Kartal’ın "ligin yaş ortalaması en yüksek takımı" olduğu da bir gerçek...
Fikret Orman yeniden başkan seçilmesi halinde 7 isimle yolları ayırarak hem maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hem de yaş ortalamasını aşağı çekmeyi hedefliyor.
Yıllık maaş bütçesi 70 milyon Euro civarında olan Beşiktaş’ta bu rakamın 40’lara çekileceği, yeni sezonda gelecek vaat eden isimlerle yola çıkılacağı öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda gönderilecek isimler şöyle:
ATIBA HUTCHINSON
VAGNER LOVE
MUSTAFA PEKTEMEK
PEPE
TOLGA ZENGİN
QUARESMA (Güneş)
ADRIANO