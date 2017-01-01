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Beşiktaş, 7 ismin biletini kesti! İşte o liste...

  • Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezonların kadro yapılanması için kolları sıvadı.

  • Her ne kadar "ligin en güçlü kadrosu" olarak gösterilse de Kartal’ın "ligin yaş ortalaması en yüksek takımı" olduğu da bir gerçek...

  • Fikret Orman yeniden başkan seçilmesi halinde 7 isimle yolları ayırarak hem maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hem de yaş ortalamasını aşağı çekmeyi hedefliyor.

  • Yıllık maaş bütçesi 70 milyon Euro civarında olan Beşiktaş’ta bu rakamın 40’lara çekileceği, yeni sezonda gelecek vaat eden isimlerle yola çıkılacağı öğrenildi.

  • Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda gönderilecek isimler şöyle:

  • ATIBA HUTCHINSON

  • VAGNER LOVE

  • MUSTAFA PEKTEMEK

  • PEPE

  • TOLGA ZENGİN

  • QUARESMA (Güneş)

  • ADRIANO

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