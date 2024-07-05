Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi

Karayip ülkelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9’a yükseldi. Yucatan Yarımadası'na doğru ilerleyen kasırga nedeniyle Meksika’da en az 109 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Karayip ülkelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan ve son olarak dün Jamaika'yı vuran Beryl Kasırgası Yucatan Yarımadası'na doğru ilerlerken, afetin bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre ölü sayısı Jamaika'da 2’ye yükselirken, daha önce Grenada, Kuzey Venezuela ve St Vincent ve Grenadinler'den bildirilen 7 can kaybıyla birlikte toplam bilanço 9’a ulaştı.