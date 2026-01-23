Benzer durumdaki her ülke yenildi, Türkiye kazandı! Dünya bu stratejiyi konuşuyor: Levant’ta büyük güçleri böyle oyun dışı bıraktık

Lübnanlı hukukçu Peter Germanos, Türkiye'nin Suriye ve Levant coğrafyasında sergilediği stratejik hamlelerin modern Orta Doğu tarihinde eşine az rastlanır bir başarı hikayesi olduğunu kaleme aldı. Ankara'nın istihbarat, askeri güç ve diplomasiyi kusursuz bir uyumla kullandığını belirten Germanos, Türkiye'nin Rusya, İran ve ABD gibi küresel aktörlerle doğrudan çatışmadan bölgedeki tehditleri bertaraf ettiğini vurguladı. Analizde, Türkiye'nin bölgede işgalci bir güç olarak değil, güvenlik doktriniyle uyumlu bir düzen kurucu olarak öne çıktığı ve yakın çevresini şekillendirebilen ender devletlerden biri haline geldiği ifade edildi.