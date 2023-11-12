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Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

2023-11-12 09:03:33
Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

#1
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

Belediye Başkanı'nın bu sözleşmeyi yapabilmesi için Meclis'ten yetki alması gerektiğine dikkat çeken Gazanfer Karakaş; sözleşmeyi öğrenince duruma mahkeme yoluyla itiraz etmelerinin üzerine Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, konuyu Meclis gündemine getirdiğini kaydetti. Meclis'in sözleşme yetkisi verdiğini belirten Karakaş; "Yasa gereği belediye, sözleşme yaptığı firmadan yüzde 1 ila 10 arasında pay alması gerekiyor. Bunlar kendilerince yaptığı sözleşmede bunu en alt seviyeden gerçekleştirmiş. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt

#2
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

Meclis'te yetkiyi verirken belediyenin alacağı payı en üst seviye olan yüzde 10'dan yapılması şartı getirdik. Sözleşme yaptılar ancak sözleşmeyi Meclis'e göndermediler. Köşe bucak sözleşmeyi kaçırıyor. Şu anda dava açıldı ve yargılanıyorlar" dedi.

#3
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

Karakaş, AND Asansör'ün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca Esenyurt Belediyesi'nden elde ettiğini belirterek, "Bu durum CHP'li belediyelerde ilgili kişilerin zorla asansör bakımında tekelleştiğini gösteriyor. İstanbul'da CHP'li 14 belediye var. 5 yılda sadece İstanbul'daki CHP'li belediyelerden 25 milyar lira gibi akıl almaz bir gelir elde ediliyor. Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş

#4
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

Türkiye geneline bakıldığında gelirin büyüklüğünü düşünmek gerekiyor. Firmanın tek gideri ise asansörlerin denetimini yapan teknik ekip ve araç kiralama gideri, başka hiçbir gideri söz konusu değil. Ayrıca bu firma, denetim yaptığında örneğin arızalı bandrolü yapıştırıyor ve asansörün tamir edilmesi gerektiğini sorumlu kişilere bildiriyor.

#5
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

Ancak kendi işaret ettiği asansör tamir firmasına yaptırılmasını belirtiyor. Böylece vatandaşlardan ve site yönetimlerinden piyasanın 3-4 katı gelir elde ediyor. Eğer AND'ın belirttiği firmaya tamir ettirilmezse bu kez farklı sorunlar gösterilerek asansörü kullanıma dahi kapatıyor. Eğer belirtilen tamir firmasına, gidilirse AND zaten ilçede tek yetkili firma olduğu için mavi bandrolü yapıştırıyor" diye konuştu.

#6
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

İZMİR'DE 7 İSTANBUL'DA 6 BELEDİYE İzmir'deki CHP'li belediyeleri gezen CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un AND firmasıyla 7 belediyeyle sözleşme yaptığı görüldü. Bu belediyeler arasında, Ödemiş, Narlıdere, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Bayraklı belediyelerinin olduğu görüldü.

#7
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

AND firmasının İstanbul'da ise Şişli, Ataşehir, Maltepe, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenyurt olmak üzere 6 belediyeyle sözleşme yaptığı öğrenildi.

#8
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

KILIÇDAROĞLU ASANSÖR'DE MAHSUR KALDI Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Eylül 2023'te Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde partisinin il başkanlığı aracılığıyla düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde kullandığı asansörde 10 dakika mahsur kalmıştı.

#9
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

'BİZİ HARACA BAĞLADILAR' 2019 yılında CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy, Ekim ayında parti içindeki kirli işleri ifşa ederek, "Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, AND Asansör firmasına iş vermemi istediler. ANKA ve KRT için her ay para talep ettiler. Bizi haraca bağladılar" demişti.

#10
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

ENGİN ÖZKOÇ İTİRAF ETMİŞTİ AND şirketinin yöneticisi eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin için "İl başkanımız bu işten anlayan adam" diyen Engin Özkoç, CHP'li belediyelerle asansör için görüştüklerini doğrulayarak, "O ziyaretlerde biz asansörlerin bakımını yapmayanlara 'Niye yapmıyorsunuz?' diyoruz.

#11
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

Asansörlerin yüzde 100'ü bakımlı olsun istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

#12
Foto - Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

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