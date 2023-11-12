Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

Ancak kendi işaret ettiği asansör tamir firmasına yaptırılmasını belirtiyor. Böylece vatandaşlardan ve site yönetimlerinden piyasanın 3-4 katı gelir elde ediyor. Eğer AND'ın belirttiği firmaya tamir ettirilmezse bu kez farklı sorunlar gösterilerek asansörü kullanıma dahi kapatıyor. Eğer belirtilen tamir firmasına, gidilirse AND zaten ilçede tek yetkili firma olduğu için mavi bandrolü yapıştırıyor" diye konuştu.