Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hamdolsun şu an bölgede her alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Gece gündüz çalışmamızın sonuçlarını, yuvalarına kavuşan afetzede kardeşlerimizin gözlerinde görüyoruz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna kadar, ülkemizin göz bebeği olarak gördüğümüz bu bölgede teslim edilmeyen tek bir konut ve iş yerimiz kalmayacak.