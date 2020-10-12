2020-10-12 07:37:32 Beklenen oldu! Kuzey Kore iki yıl aradan sonra sergiledi
Kuzey Kore, dünyanın merakla takip ettiği askeri geçit töreninde beklenen hamleyi yaptı.
Kuzey Kore, dünyanın merakla takip ettiği askeri geçit töreninde beklenen hamleyi yaptı.
Dünya bu ana kilitlendi, televizyonlar Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan canlı yayına geçti. Kuzey Kore, büyük bir gövde gösterisiyle başlayan askeri geçit töreni dünyada son haber oldu.
Yabancı gazeteciler törene davet edilmezken, Kuzey Kore devlet televizyonu KCTV, Kim Jong-un'un gri bir takım giyerek alana giriş yaptığını ekranlarına taşıdı.
Pyongyang'da on binlerce insanın katıldığı devasa tören, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümü için düzenlendi.
Kuzey Kore lideri Kim'in konuşmasının ardından başlayan gövde gösterisinde, beklendiği gibi Kuzey Kore yeni füzelerini kameraların önüne çıkardı.
Analistler, Kuzey Kore'nin askeri bir geçit töreninde sergilenen devasa yeni füzesinin ABD savunması için açık bir tehdit olduğunu söyledi.
Uzmanlar, Kuzey Kore devlet televizyonu KCTV'den canlı yayınlanan tören, hem mevcut hem de bir sonraki Amerikan Başkanı için bir meydan okuma olarak yorumlandı.
Analistler ayrıca Pyongyang'ın törenle sergilediği yeni kıtalararası balistik füzeleri, gelecek yıl test edebileceği uyarısında bulundu.
Analistler arasında, dünyanın en büyük karayolu mobil ve sıvı yakıtlı füze olarak tasarlandığı; birden fazla savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış olma olasılığı yüksek olduğu konusunda bir fikir birliği ortaya çıktı.
Reuters haber ajansına konuşan uzmanlar, yeni kıtalararası balistik füzelerin 2018'den bu yana ilk kez sergilendiğini söyledi. Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden Jeffrey Lewis, yeni füzelerin "açıkça Alaska'daki ABD füze savunma sistemini ezmeyi hedeflediğini" söyledi.
Kim Jong-un'un konuşmasına başlamadan önce duygulandığı görüldü, askeri birliklerin aralıksız marş söyleyip slogan attığı duyuldu. Konuşma sırasında ise askerlerin gözlerinden süzülen yaşlar yine resmi televizyon KCTV tarafından ekrana yansıtıldı.
9 Ekim tarihinde başkentteki Samjiyon Orkestrası'nın yine kutlamalar için verdiği konseri izleyenler arasında da gözyaşı dökenler dikkat çekmişti.
Şu ana kadar hiçbir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore'de, konserin aksine törenlerde kimsenin maske takmadığı görüldü. Kim, törendeki konuşmasında, Covid-19 krizinin üstesinden geleceklerini ve iki Kore'nin insanlarının yeniden el ele tutuşacaklarını söyledi. Kuzey Kore lideri, ordu birliklerine koronavirüs salgınını durdurmak için gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.
Reuters haber ajansı, Güney Kore ve ABD'li yetkililerin yanı sıra askeri analistlerin de geçit törenini yakından takip ettiğini bildiriyor. Dünya, Pyongyang'ın yeni bir balistik füze gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. Kuzey Kore, son olarak 2018'in başlarında benzer bir töreni gerçekleştirmişti. Televizyonlardan canlı yayınlanan son tören ise, 2017 yılındaydı. ABD ile nükleer savaşın eşiğine gelen Kim, yeni kıtalararası balistik füzelerini sergilemişti.
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