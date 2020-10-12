Beklenen oldu! Kuzey Kore iki yıl aradan sonra sergiledi

Reuters haber ajansı, Güney Kore ve ABD'li yetkililerin yanı sıra askeri analistlerin de geçit törenini yakından takip ettiğini bildiriyor. Dünya, Pyongyang'ın yeni bir balistik füze gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. Kuzey Kore, son olarak 2018'in başlarında benzer bir töreni gerçekleştirmişti. Televizyonlardan canlı yayınlanan son tören ise, 2017 yılındaydı. ABD ile nükleer savaşın eşiğine gelen Kim, yeni kıtalararası balistik füzelerini sergilemişti.