Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli araç sürücülerinin yola çıkmadan rotalarında şarj istasyonu kontrolü yaptığını, tam şarj yerine yüzde 70 seviyesinde ve sık şarj etme gibi tavsiyelere uyduğunu anlatan Bayram, bu süreçte şarj hizmetlerinin sıkıntısız gerçekleştirildiğini bildirdi. Bayram, bu yıl elektrikli araç yoğunluğu ve şarj edilebilirlik konularında başarılı bir test gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Eskiden elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ile ilgili bazı soru işaretleri ve bu istasyonların yeterliliğine yönelik endişeler bulunuyordu. Belirli sayıda otomobil belirli noktada şarj olursa şebeke çökebilir, elektrik şebekesinde ciddi problemler yaşanır şeklinde endişeler vardı. TEHAD olarak bunu yıllarca anlatmaya gayret ettik. Bu, sadece ülkemize has bir konu değil. Dünyada 12 milyon elektrikli araç bulunuyor. Hiçbir bölgede bu tarz sorun yaşanmadı. Türkiye, Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli şarj istasyonu ağında üzerine düşen görevi başarıyla tamamladı. Bu süreçte elektrikli otomobil kullanıcıları rotalarında elektrikli şarj konusunda problem yaşamadı."