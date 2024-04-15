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Otomotiv
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Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

2024-04-15 15:08:17
Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Son yıllarda ülkemizde elektrikli araç kullanımı arttı. Elektrikli araç sahipleri için şarj büyük öneme sahip. Elektrikli araç kullanıcıları bayram tatilinde şarj problemi yaşamadı.

#1
Foto - Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli şarj istasyonlarının sıkıntısız hizmet verdiğini belirterek, "Bu süreçte elektrikli otomobil kullanıcıları, rotalarında elektrikli şarj konusunda problem yaşamadı." dedi.

#2
Foto - Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli araç sürücülerinin yola çıkmadan rotalarında şarj istasyonu kontrolü yaptığını, tam şarj yerine yüzde 70 seviyesinde ve sık şarj etme gibi tavsiyelere uyduğunu anlatan Bayram, bu süreçte şarj hizmetlerinin sıkıntısız gerçekleştirildiğini bildirdi. Bayram, bu yıl elektrikli araç yoğunluğu ve şarj edilebilirlik konularında başarılı bir test gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Eskiden elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ile ilgili bazı soru işaretleri ve bu istasyonların yeterliliğine yönelik endişeler bulunuyordu. Belirli sayıda otomobil belirli noktada şarj olursa şebeke çökebilir, elektrik şebekesinde ciddi problemler yaşanır şeklinde endişeler vardı. TEHAD olarak bunu yıllarca anlatmaya gayret ettik. Bu, sadece ülkemize has bir konu değil. Dünyada 12 milyon elektrikli araç bulunuyor. Hiçbir bölgede bu tarz sorun yaşanmadı. Türkiye, Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli şarj istasyonu ağında üzerine düşen görevi başarıyla tamamladı. Bu süreçte elektrikli otomobil kullanıcıları rotalarında elektrikli şarj konusunda problem yaşamadı."

#3
Foto - Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Bayram, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı şarj ağı yatırım destek paketinin bu alanda yatırımların genişlemesi konusunda hızlandırıcı etkisi olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Bayram süresinin elektrikli araç şarj alt yapısının değerlendirilmesi açısından oldukça verimli geçtiğini dile getiren Berkan Bayram, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin arttığını ve şarj istasyonu yatırımlarına da talebin artacağını vurguladı. Bayram, yıl sonunda Türkiye genelinde 35-40 bin şarj soket sayısına ulaşılacağının hesaplandığını bildirdi.

#5
Foto - Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Gelecek yılın elektrikli araç şarj ağı konusunda kritik bir yıl olacağına işaret eden Bayram, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha fazla elektrikli araç için şarj altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Elektrikli şarj istasyonunda korkuya yer yok. Bu bayram tatili elektrikli otomobil kullanıcılarına uzun ve kalabalık seyahat deneyimi sağladı. Sorun yaşamadık. Türkiye genelinde 1000 elektrikli otomobilin aynı anda şarj olduğunu gördük. Bu bir rekordur. Ayrıca bazı şarj istasyonu firmaları bayram süresince yüzde 50'ye yakın indirimli fiyat tarifesi uyguladı. Elektrikli otomobil kullanıcısı belirli markalara yöneldi. Bu durum diğer markalar için de örnek teşkil etti. Muhtemelen diğer markaların hepsi de kampanya yapacaktır."-

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