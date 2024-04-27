Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Kiev'de bazılarına göre, köprüyü havaya uçurmak için en az 2 düzine ATACMS M57/M57ME1 kullanılacak. Bunlardan ilk 100 tanesi muhtemelen Ukrayna'ya doğru yola çıkmış durumda. Nefret ettikleri yapının uzun mesafe boyunca büyük çaplı çöküşünü planlıyorlar. Peki Kiev böyle bir durumda ne kazanacak? Kırım Köprüsü'nün çökmesi, Ukraynalı yoksulların gözünde, cepheden sürekli gelmekte olan üzücü haberleri gölgede bırakabilecek devasa bir siyasi ve psikolojik etki yaratacak. Acil bir çıkış yolu bulunması gerekiyor. Kırım Köprüsü çevresinde gidere karmaşıklaşan durumdan alternatif bir çıkış yolu arayalım. Böylece ezici ATACMS bir gün Kırım'da birdenbire üzerimize düşmesin. KAYNAK: TRHABER