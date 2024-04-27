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Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

2024-04-27 20:34:41
Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Dünyanın birçok noktasında çatışma ortamı yaşanırken şok eden bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Ukrayna güçleri Rusya'ya karşı yeni bir gövde gösterisine hazırlanıyor. ABD'nin 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylaması, sonrasında 300 kilometre menzilli ATACMS füzelerinin sevkiyatına hız verilmesi ve İngilizlerle Fransızların Kiev'i Storm Shadow/Scalp seyir füzeleriyle teçhiz etmesi Rusları hayli tedirgin etti.

#2
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Rus medyası, ülkenin ana karasını Kırım'a bağlayan köprünün havaya uçurulmasının an meselesi olduğunu kaydediyor. Taman kentini Kerç'e bağlayan 19 kilometrelik dev köprü, SvPressa yazarı Sergey İşçenko'ya göre sembolik bir tarih olan 9 Mayıs'ta patlatılacak.

#3
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunun Nazi Almanya'sına karşı kesin zafere ulaştığı tarih olan 9 Mayıs 1945, bu tarihten 20 yıl sonra Rusya'da 'Zafer Bayramı' olarak kutlanmaya başladı.

#4
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Bu yıl 9 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni bir zafer hediye etme amacındaki Rus Genelkurmayı, Donetsk cephesinin stratejik bölgesi Çasiv Yar'ı bu tarihe kadar ele geçirmek istiyor.

#5
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Ancak Batı'dan gelen yardımlarla mühimmat açığını hızla kapatmakta olan ve saldırı kapasitesini genişleten Ukrayna, Moskova'nın zafer müjdesi beklentilerinin tersini gerçekleştirerek şok bir saldırıyla dünyaya mesaj verebilir.

#6
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Bu ihtimal, Rus medyasının dikkatle takip edilen ismi Sergey İşçenko'nun yazdığı son makaleye şu şekilde yansıdı: Çok garip. Herhangi bir orduda ciddi savaş operasyonları düşmana fark ettirmeden gizlilik içinde hazırlanır. Ancak Kırım Köprüsü ile ilgili farklı bir süreç yaşanıyor. Buraya yönelik Batı'dan tam anlamıyla bir hücum söz konusu.

#7
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Amerikan New York Times, Pentagon yetkililerine atıfla, ABD ordusunun 'Kırım üzerindeki baskıyı artırmak için' Kiev'e gönderilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin kullanımına izin verdiğini duyurmuştu. Öncelikle yarımadamızı Taman'a bağlayan 19 kilometrelik köprüye büyük bir darbe vuracaklar.

#8
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

ABD'liler yaklaşık 300 km atış menziline sahip 100'den fazla ATACMS füzesini aceleyle Ukrayna'ya gönderdi. Süreci hızlandırmak için büyük olasılıkla Ukrayna'ya en yakın konumdaki Polonya cephaneliklerini kullandılar. Aynı zamanda son günlerde Karadeniz semalarında NATO hava keşif uçakları ve insansız hava araçlarının artan faaliyetleri düzenli olarak raporlanıyor.

#9
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Geçtiğimiz çarşamba günü 4 adet Rafale savaş uçağının eşlik ettiği Amerikan U-2S, P-8A ve 2 adet MQ-9A Reaper'ın yanı sıra bir tane İngiliz RC-135V ile bir Fransız E-3F Awacs uçağını gözlemledik. İngiliz elektronik keşif uçağı Sivastopol'e 230 kilometre kadar yaklaştı. Fransız E-3F ise Soçi'ye 190 kilometre mesafede uçtu.

#10
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Aynı zamanda Amerikan ADM-160B MALD gibi özel tuzak bombalar düzenli olarak Kırım'a doğru fırlatılıyor. Bu durum, Rusya'nın bölgedeki elektronik harp istasyonlarını ve uçaksavar füze sistemlerini aktive olmaya zorluyor. Bu esnada NATO'nun hava keşif uçakları tüm bunları dikkatle izleyip analiz ediyor. Alınan verileri de Kiev'e aktarıyorlar.

#11
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Rybar Telegram kanalına göre son günlerde ABD'nin uzay keşif uyduları da Kırım üzerinde keskin biçimde yoğunlaştı. Rybar, "Amerikalıların günlük uydu oturumları ve Kırım'a ilişkin görüntüleme sayısı son günlerde iki katına çıktı" diyor.

#12
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Bütün bunların amacını anlamak için harp akademilerinden mezun olmaya gerek yok. Düşman sadece bu yönde devasa bir hazırlık çalışması yürütüyor. Rusya, Kırım'daki 31. Hava Savunma Birliği'nin güvenliğini sağlamak için ana radarların ve bataryaların konumlarını sık sık değiştiriyor.

#13
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Kırım Köprüsü'ne her an tam anlamıyla ezici bir düşman darbesi beklenebilir. Bunu, hepimiz için kutsal olan Zafer Bayramı'nda yapabilirler. Lojistiği aksatmak, Kırım'da yaklaşan tatil sezonunu daha başlangıçta sekteye uğratmak gibi hedefler Kiev için makul görünüyor. Elbette bunu Moskova'daki herkes biliyor ve anlıyor. Birliklerimiz ise Kırım Köprüsü ve bütün olarak Kırım'a yönelik güçlü saldırıları püskürtmeye hazırlanıyor. Ukrayna ordusu ABD'den yeni alınan uzun menzilli ATACMS füzelerinden bir kısmını 17 Nisan'da Kırım'a karşı zaten kullandı.

#14
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Savaş temas hattının 165 kilometre uzağında, Canköy yakınlarında bulunan helikopter üssümüze saldırdılar. Savunma Bakanlığımız bunu her zamanki gibi derin bir sessizlikle karşıladığı için Batılı kaynaklardan gelen haberlere güvenmek zorunda kalıyorum.

#15
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Canköy'e füze saldırısını ana hedefi bölgedeki S-400 sistemiydi. Orada 3 radar istasyonunun yanı sıra hava savunma komuta merkezi ve Fundament-M gözetleme sistemi vardı. Durum çok açık: Düşman, Taurida'nın kuzey kapısı üzerindeki hava sahasında bir delik açmaya çalışıyordu. Artık Kırım'a kimin nereye uçmayı planlayacağı Rusya için büyük ve zor bir sorudur. Planlarını tahmin etmeye cüret edeyim: Yeni yağmacı ATACMS füzelerinin Kırım Köprüsü'ne Canköy üzerinden uçması mümkün.

#16
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Dünyada kırılması imkansız olan bir hava savunma sistemi yoktur ve olamaz. Savunma sistemlerimizi devre dışı bırakmak için ana saldırı öncesinde Amerikan ATACMS M39A1 balistik füzeleriyle saldırıda bulunacaklar. Güvenli yaklaşım sağlamak amacıyla Ariel/ADM-160 MALD/S-200 dron formundaki tuzakları da kullanabilirler. Bu durumda Rus savunma sistemleri ve Pantsir'ler mühimmatlarının önemli bir kısmını saldırganlara harcamak zorunda kalacak. Ardından, plana uygun olarak bir salvoda en az 3 düzine seyir füzesi, gizli ve alçaktan uçarak Kırım Köprüsü'nü vuracak.

#17
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Bunlar büyük olasılıkla İngiliz Storm Shadow ve Fransız SCALP olacak. Saldırının Alman Toros füzeleriyle yapılması planlanmıştı. Ancak aniden inatçı hale gelen Berlin yönetimi, bu füzeyi Ukrayna'ya tedarik etmekten vazgeçti.

#18
Foto - Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Kiev'de bazılarına göre, köprüyü havaya uçurmak için en az 2 düzine ATACMS M57/M57ME1 kullanılacak. Bunlardan ilk 100 tanesi muhtemelen Ukrayna'ya doğru yola çıkmış durumda. Nefret ettikleri yapının uzun mesafe boyunca büyük çaplı çöküşünü planlıyorlar. Peki Kiev böyle bir durumda ne kazanacak? Kırım Köprüsü'nün çökmesi, Ukraynalı yoksulların gözünde, cepheden sürekli gelmekte olan üzücü haberleri gölgede bırakabilecek devasa bir siyasi ve psikolojik etki yaratacak. Acil bir çıkış yolu bulunması gerekiyor. Kırım Köprüsü çevresinde gidere karmaşıklaşan durumdan alternatif bir çıkış yolu arayalım. Böylece ezici ATACMS bir gün Kırım'da birdenbire üzerimize düşmesin. KAYNAK: TRHABER

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