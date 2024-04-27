Bayramda dev köprüyü havaya uçuracaklar! Herkes korku içerisinde beklemeye başladı

Kırım Köprüsü'ne her an tam anlamıyla ezici bir düşman darbesi beklenebilir. Bunu, hepimiz için kutsal olan Zafer Bayramı'nda yapabilirler. Lojistiği aksatmak, Kırım'da yaklaşan tatil sezonunu daha başlangıçta sekteye uğratmak gibi hedefler Kiev için makul görünüyor. Elbette bunu Moskova'daki herkes biliyor ve anlıyor. Birliklerimiz ise Kırım Köprüsü ve bütün olarak Kırım'a yönelik güçlü saldırıları püskürtmeye hazırlanıyor. Ukrayna ordusu ABD'den yeni alınan uzun menzilli ATACMS füzelerinden bir kısmını 17 Nisan'da Kırım'a karşı zaten kullandı.