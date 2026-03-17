Bayramda çocuklar için şeker tuzağına dikkat!

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ ENERJİ DENGESİNİ ETKİLİYOR: Çocuklarda fazla şeker tüketimi kısa sürede enerji yükselmesine ardından hızlı bir düşüşe neden olabiliyor. Bu durum gün içinde huzursuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ani şeker yükselmeleri çocuklarda kısa süreli bir hareketlilik yaratabilir, ardından enerji seviyesinde belirgin bir düşüş yaşanabilir” diyen Uzm. Dr. Torun, özellikle küçük yaş gruplarında bu durumun daha belirgin görülebildiğini ifade ediyor. Bayram ziyaretlerinde sık tüketilen çikolata ve şekerlemeler aynı zamanda mide hassasiyetini de artırabiliyor. Özellikle aç karnına tüketilen yoğun şekerli gıdalar mide bulantısı ve karın ağrısına yol açabiliyor.