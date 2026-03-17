Bayramda çocuklar için şeker tuzağına dikkat!
Bayram ziyaretleri çocuklar için en keyifli anlardan biri olsa da gün boyunca art arda tüketilen şeker ve tatlılar sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Kısa sürede yüksek miktarda şeker tüketimi özellikle çocuklarda mide rahatsızlıkları, enerji dalgalanmaları ve diş problemleri gibi sorunlara yol açabiliyor. Bayram boyunca farklı evlerde yapılan ziyaretler sırasında çocukların şeker ve tatlıya erişimi belirgin şekilde artıyor. Gün içinde kontrolsüz tüketilen çikolata, şeker ve tatlılar ise çocukların günlük beslenme dengesini bozabiliyor.