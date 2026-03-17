SON DAKİKA
Bayramda çocuklar için şeker tuzağına dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayram ziyaretleri çocuklar için en keyifli anlardan biri olsa da gün boyunca art arda tüketilen şeker ve tatlılar sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Kısa sürede yüksek miktarda şeker tüketimi özellikle çocuklarda mide rahatsızlıkları, enerji dalgalanmaları ve diş problemleri gibi sorunlara yol açabiliyor. Bayram boyunca farklı evlerde yapılan ziyaretler sırasında çocukların şeker ve tatlıya erişimi belirgin şekilde artıyor. Gün içinde kontrolsüz tüketilen çikolata, şeker ve tatlılar ise çocukların günlük beslenme dengesini bozabiliyor.

ŞEKER VE ÇİKOLATALAR ÇOCUKLARIN SİNDİRİM SİSTEMİNİ ZORLAYABİLİR: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Tufan Torun, bayram döneminde şeker tüketiminin tamamen yasaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını, önemli olanın tüketim miktarının kontrol edilmesi olduğunu belirtiyor. “Bayram çocuklar için sosyal ve kültürel açıdan önemli bir dönemdir. Gün boyu arka arkaya tüketilen şeker ve çikolatalar çocukların sindirim sistemini zorlayabilir” diyor.

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ ENERJİ DENGESİNİ ETKİLİYOR: Çocuklarda fazla şeker tüketimi kısa sürede enerji yükselmesine ardından hızlı bir düşüşe neden olabiliyor. Bu durum gün içinde huzursuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ani şeker yükselmeleri çocuklarda kısa süreli bir hareketlilik yaratabilir, ardından enerji seviyesinde belirgin bir düşüş yaşanabilir” diyen Uzm. Dr. Torun, özellikle küçük yaş gruplarında bu durumun daha belirgin görülebildiğini ifade ediyor. Bayram ziyaretlerinde sık tüketilen çikolata ve şekerlemeler aynı zamanda mide hassasiyetini de artırabiliyor. Özellikle aç karnına tüketilen yoğun şekerli gıdalar mide bulantısı ve karın ağrısına yol açabiliyor.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİYOR: Bayram şekerlerinin en önemli etkilerinden biri de diş sağlığı üzerinde görülüyor. Gün içinde sık aralıklarla tüketilen şekerli gıdalar ağız içinde bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırarak çürük riskini artırabiliyor. Uzm. Dr. Torun, bu konuda ailelere önemli bir uyarıda bulunarak “Şekerli gıdaların tüketim sıklığı arttıkça diş çürüğü riski de artar. Bayram süresince çocukların diş hijyenine özellikle dikkat edilmesi gerekir” diyor. Çocukların gün boyunca kontrolsüz şekilde şeker tüketmesi yerine belirli zamanlarda ve sınırlı miktarda tüketmeleri daha sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

AYRAMDA ÇOCUKLAR İÇİN DENGELİ TÜKETİM ÖNERİLERİ: Bayram döneminde ailelerin küçük önlemlerle çocukların şeker tüketimini dengeleyebileceğini belirten Uzm. Dr. Tufan Torun, şu önerileri paylaşıyor: Şeker tüketimini sınırlandırın: Çocukların gün içinde çok sayıda şeker tüketmesini önlemek için belirli bir miktar belirlemek faydalı olabilir. Tatlıları yemek sonrası verin: Aç karnına tüketilen şeker mideyi daha fazla zorlayabilir. Tatlıların ana öğünden sonra verilmesi sindirim açısından daha uygun olabilir. Su tüketimini artırın: Şekerli gıdaların ardından su içmek ağız hijyenine ve sindirime katkı sağlayabilir. Diş fırçalama alışkanlığını ihmal etmeyin: Bayram süresince özellikle akşam saatlerinde diş fırçalama alışkanlığının korunması çürük riskini azaltabilir. Alternatif ikramlar sunun: Meyve, sütlü tatlılar veya kuruyemiş gibi seçenekler çocuklar için daha dengeli alternatifler oluşturabilir.

AİLELERİN ROLÜ BÜYÜK: Bayram süresince çocukların şeker tüketimini tamamen engellemek yerine dengelemek daha sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Ailelerin bu süreçte yönlendirici olması çocukların beslenme alışkanlıklarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. “Çocuklar gördüklerini örnek alır. Ailelerin dengeli beslenme konusunda model olması çocukların da daha kontrollü tüketim alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur” diyen Uzm. Dr. Torun, bayramın keyfini kaçırmadan sağlıklı sınırlar koymanın mümkün olduğunu belirtti.

