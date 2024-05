Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak gerçekleşen bu çalışma yetişirse emeklilere bayramdan önce hem ikramiye hem de maaşları birlikte ödenecek.Memur emeklileri her ayın 1-5 arasında maaşlarını alıyor.SSK emeklileri her ayın 17-26'sı arasında maaşlarını hesaplarda görüyor.Bağ-Kur emeklisi ise her ayın 25-28'inde maaş alıyor.