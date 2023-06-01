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Baykar’dan bomba hamle! Bayraktar'dan açıklama geldi

2023-06-01 16:31:09
Baykar’dan bomba hamle! Bayraktar'dan açıklama geldi

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi.

#1
Foto - Baykar’dan bomba hamle! Bayraktar'dan açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Baykar 'Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik ilk adımı attı. Bakan Özer ve Baykar CEO'su Bayraktar arasında lisenin kuruluşu için protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Özer hayırlı olması temennisinde bulundu.  Haluk Bayraktar ise liseyle ilgili detayları paylaşarak başarılı öğrencilere 'Baykar Bursu' verileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Baykar ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’müzü imzaladık. Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi Yerleşkesi’nde, bünyesinde bilişim teknolojileri ile havacılık ve uzay teknolojisi alanlarının bulunduğu, “Baykar Millî Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nin açılması için ilk adımı attık. Ülkemize hayırlı olsun...' açıklamasını yaptı.

#2
Foto - Baykar’dan bomba hamle! Bayraktar'dan açıklama geldi

"Bugün Baykar ve ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in katılımıyla imzaladık." diyen Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da şunları söyledi: "İstanbul'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk kez açılan Baykar Milli Teknoloji MTAL'de gençlerimiz, ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu "Havacılık ve Uzay Teknolojisi" alanında itki sistemleri, elektronik sistemler, tasarım ve imalat dallarında, "Bilişim Teknolojileri" alanında ise yazılım geliştirme dalında eğitim ve öğretim görecekler. Hazırlık + 4 yıl öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, üretken, savunma sanayisi ve teknoloji geliştiren sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yetişecekler. Etkinlik ve verimlilik esasına dayanan deneyimleri de dikkate alarak ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nde kritik görevler üstlenecek nitelikte insan kaynağını yetiştirmek için yeni bir eğitim modeli geliştirmeye çalışıyoruz. Baykar'ın önemli projelerini yürüten mühendisleri de genç kardeşlerimize eğitim vererek çalışacakları alanlara donanımlı bir şekilde gelmeleri için eğitim verecek.

#3
Foto - Baykar’dan bomba hamle! Bayraktar'dan açıklama geldi

Başarılı öğrenci kardeşlerimize hem lise hem de üniversite eğitimlerinde Baykar Bursu ile destek olacağız. #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını geliştirme çalışmalarına destek olabilmek için uzun bir yola çıktık. Menzile varana kadar Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. TEKNOFEST, TR Teknoloji Takımı, Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri ve yeni kurulacak Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yürüttüğümüz çalışmalarla tam bağımsız, müreffeh ve güçlü Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun."

#4
Foto - Baykar’dan bomba hamle! Bayraktar'dan açıklama geldi

Konuyla ilgili Baykar'dan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ve Millî Eğitim Bakanlığı Bakanı Sayın Mahmut Özer, Baykar ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokol imzaladı. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınları olacak gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun."

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