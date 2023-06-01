Baykar’dan bomba hamle! Bayraktar'dan açıklama geldi

"Bugün Baykar ve ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in katılımıyla imzaladık." diyen Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da şunları söyledi: "İstanbul'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk kez açılan Baykar Milli Teknoloji MTAL'de gençlerimiz, ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu "Havacılık ve Uzay Teknolojisi" alanında itki sistemleri, elektronik sistemler, tasarım ve imalat dallarında, "Bilişim Teknolojileri" alanında ise yazılım geliştirme dalında eğitim ve öğretim görecekler. Hazırlık + 4 yıl öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, üretken, savunma sanayisi ve teknoloji geliştiren sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yetişecekler. Etkinlik ve verimlilik esasına dayanan deneyimleri de dikkate alarak ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nde kritik görevler üstlenecek nitelikte insan kaynağını yetiştirmek için yeni bir eğitim modeli geliştirmeye çalışıyoruz. Baykar'ın önemli projelerini yürüten mühendisleri de genç kardeşlerimize eğitim vererek çalışacakları alanlara donanımlı bir şekilde gelmeleri için eğitim verecek.