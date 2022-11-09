  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Batman'da faciadan dönüldü

2022-11-09 17:13:31
Batman'da faciadan dönüldü

Batman’ın Kozluk ilçesinde akaryakıt tankerinin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Batman'da faciadan dönüldü

Kaza, Kozluk ilçesi Kahveci yolunda saat 14.00 sularında meydana geldi. 56 AB 777 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

#2
Foto - Batman'da faciadan dönüldü

Tankerin akaryakıt yüklü olmaması bir faciayı önledi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Batman'da faciadan dönüldü

Kaza sonrası karayolunu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, itfaiyenin tırda yaptığı soğutma çalışmasından sonra yolu tekrar trafiğe açtı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Dikkat çeken yaş ve prim açıklaması geldi
Ekonomi

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Dikkat çeken yaş ve prim açıklaması geldi

EYT son dakika gelişmesi Bakan Bilgin’in açıklaması sonrasında EYT haberleri içerisinde yerini aldı. Bakan Bilgin kalıcı bir çözüm üzerinde ..
Asya ülkesi TB2 Bayraktar SİHA'yı kopyaladı! Bu resmen hırsızlık
Gündem

Asya ülkesi TB2 Bayraktar SİHA'yı kopyaladı! Bu resmen hırsızlık

ABD ve BAE'den sonra bu kez Çin, Bayraktar TB2 SİHA'ları resmen kopyaladı. Yeni üretilen İHA birebir Bayraktar TB2'ye benziyor.
Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı
Medya

Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı'nı yayınlayan TRT1'de bir dizi için final kararı alındı

Teşkilat, Gönül Dağı ve Yürek Çıkmazı gibi önemli yapımların ekrana geldiği TRT1'de yazın yayın hayatına başlayan Balkan Ninnisi için final ..
Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek

Dolar üzerine yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel, gram altının 1100 lira seviyelerine yükseleceğini öne sürdü..
Yok artık daha neler! Atatürk’ü sevmek ibadetmiş
Medya

Yok artık daha neler! Atatürk’ü sevmek ibadetmiş

Her 10 Kasım'da Atatürk'le ilgili akıl almaz hezeyanları ortaya atan çevreler, gemi iyice azıya aldı. Mustafa Kemal'i ilahlaştırmakta bir be..
ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! Biden ve Mehmet Öz'e soğuk duş
Dünya

ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! Biden ve Mehmet Öz'e soğuk duş

ABD’de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlk sonuçları, Cumhuriyetçi Parti’nin kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. İşte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23