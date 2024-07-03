2024-07-03 08:17:17 Batman Çayı'nda 2 kişi mahsur kaldı
Batman Çayı'nda suyun karşı tarafına balık tutmak için giden 2 kişi mahsur kaldı.
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Batman Çayı'nda suyun karşı tarafına balık tutmak için giden 2 kişi mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerince çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çayda mahsur kalan 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı.
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