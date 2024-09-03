Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Bölgeyle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Hikmet Haberal, “Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan buzul gölüne geldik. Buraya Suala Göleti denilmektedir. Kışın yağan karlar, Haziran ayının sonuna kadar bu bölgede durduğundan ötürü su halen mevcudiyetini koruyor. Yaz ayında da halen gölette su kendisini koruyor. Kış, yaz, sonbahar, ilkbahar burada su hiç azalmıyor. Bölgede faaliyet gösteren ve hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz bilgilere göre de bu tamamen bir buzul gölüdür. Burada su hiçbir zaman kaybolmuyor. Bu gölün etrafında inanılmaz bir şekilde bitki çeşitliliği mevcut, endemik türler ile yaban hayatı da göletin çevresinde mevcut. Ayrıca kuş türleri de bölgede bulunuyor, ayı popülasyonu bu bölgede çok fazla, dağ keçilerini de görebiliyoruz” dedi.