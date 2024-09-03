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Yaşam
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Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

2024-09-03 21:23:58
Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Ilgaz Dağları'nın 2 bin 300 metre rakımındaki buzul göleti manzarasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağları'nın 2 bin 300 metre rakımında bulunan buzul göleti manzarası ile ziyaretçilerine görsel ziyafet sunuyor.

#2
Foto - Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Kastamonu ile Çankırı sınırlarında bulunan ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek zirvesine sahip Ilgaz Dağları'nın Büyük Hacet Tepesi mevkiinde oluşan buzul gölü, görenleri kendisine hayran bırakıyor. 2 bin 589 rakımlı Ilgaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Suala Yaylası mevkiinde oluşan Suala Buzul Gölü, doğal güzelliği ile mest ediyor.

#3
Foto - Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Suala Göleti ve yaylası, çevresinde bulunan dağlarla görsel şölen sunuyor. Suala Göleti'ni ziyaret eden vatandaşlar, gölette fotoğraf çektirerek görsel şöleni ölümsüzleştiriyor. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin rehberliğinde Suala Yaylası ile Suala Göleti’ne gezi düzenlendi.

#4
Foto - Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10 Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği inceleme gezisinde Suala Yaylası ile Suala Göletindeki bitki örtüsü, çevresindeki hareketlilik araştırıldı.

#5
Foto - Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Bölgeyle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Hikmet Haberal, “Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan buzul gölüne geldik. Buraya Suala Göleti denilmektedir. Kışın yağan karlar, Haziran ayının sonuna kadar bu bölgede durduğundan ötürü su halen mevcudiyetini koruyor. Yaz ayında da halen gölette su kendisini koruyor. Kış, yaz, sonbahar, ilkbahar burada su hiç azalmıyor. Bölgede faaliyet gösteren ve hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz bilgilere göre de bu tamamen bir buzul gölüdür. Burada su hiçbir zaman kaybolmuyor. Bu gölün etrafında inanılmaz bir şekilde bitki çeşitliliği mevcut, endemik türler ile yaban hayatı da göletin çevresinde mevcut. Ayrıca kuş türleri de bölgede bulunuyor, ayı popülasyonu bu bölgede çok fazla, dağ keçilerini de görebiliyoruz” dedi.

#6
Foto - Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

Buzul göletinin kendiliğinden oluşan bir göl çeşidi olduğunu söyleyen Haberal, “Burası yapay bir göl değildir, tamamen doğal ve kendiliğinden oluşan bir göldür. Kar sularının yaylanın üzerinde, çukurlarda oluşturmuş olduğu su seviyesinin yükselerek daha sonra azalmasıyla oluşuyor ve bu su buradan da hiçbir zaman kaybolmuyor. Zemini bataklık değil. Tamamen kar sularından oluşmuş bir gölettir” diye konuştu.

#7
Foto - Batı Karadeniz'in hayran bırakan güzelliği

2 bin 300 metre rakımda bulunduğunu belirten Haberal, “ Tosya’nın Köseli çayırından üst tarafa doğru gidildiğinde Suala Göletine gelmekteyiz. Göletin çevresinde Karataş yaylası bulunuyor. Karataş Yaylası da yaylacılık faaliyetlerinin devam ettiği, hayvancılığın olduğu bölgedir. Karataş Yaylası, büyük bir kayanın etrafından konumlanmış bir yayladır. Buz gibi suları ve pınarları mevcut. Hemen yakınında da Kastamonu ve Çankırı sınırlarından bulunan Büyük Hacet Tepesini görebiliyoruz. 2 bin 589 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek zirvesi olan Büyük Hacet Tepesi zirvesi görülebiliyor. Büyük Hacet Tepesi zirvesinin hemen altında 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Berçin yaylaları mevcut. Suala Yaylası ve Suala Göleti, çevresine bakıldığında inanılmaz bir düzlükte oluşmuş, görsel güzelliğiyle etrafımızda adeta kekik ve altın otunun muhteşem kokusunu alabiliyorsunuz. Burada bol miktarda bu bitkilerden bulabilirsiniz. Adeta burası tıbbi aromatik bitki bahçesi gibi” şeklinde konuştu.

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