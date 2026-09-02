Batan gemiyi ucuzcu mantıkla yamalayıp
KKTC Girne açıklarında 30 Ağustos'ta su alarak alabora olan ve 514 metre derinliğe gömülen "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin, adeta göz göre göre gelen bir katliama imza attığı belgelendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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KKTC Girne açıklarında 30 Ağustos'ta su alarak alabora olan ve 514 metre derinliğe gömülen "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin, adeta göz göre göre gelen bir katliama imza attığı belgelendi.
8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise arandığı facianın ardından dehşete düşüren geçmiş detayları gün yüzüne çıktı. Gemiyi 2016'da inceleyen Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç, firmanın uyarıları hiçe sayarak ucuzculuğa kaçtığını ve ağır hasarlı gemiyi gayriresmi yollarla bir Yunan firmasına tamir ettirdiğini deşifre etti.
30 Ağustos'ta KKTC Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra limana yaklaşık 4 mil mesafede alabora olan Filo Jet (eski adıyla Iris Jet) isimli yolcu gemisinin geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 514 metre derinliğe gömülen 26 yıllık Fransız yapımı katamaranın geçmişte ağır hasarlar aldığı, uzun süre limanda atıl kaldığı ve bazı tamir süreçlerinde teknik standartların göz ardı edildiği iddia edildi.
"HER ZAMANKİ GİBİ UCUZCU BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİLER" Gemiyi 2016 yılında Taşucu'nda karaya oturmasının ardından tamir amacıyla inceleyen Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç, gemide ağır hasar tespit ettiğini söyledi. Kılıç, hazırladığı raporlarda geminin mutlaka bir klas kuruluşu gözetiminde tamir edilmesi gerektiğini belirttiğini ifade etti. Kılıç, "Gemi 2016 yılında Taşucu'nda karaya oturmuş ve özellikle iskele baş omuzluk dediğimiz bölgesinden, baştan yara almıştı. Tamir için hazırladığım raporu ve sonrasındaki tespitlerimi hatırlıyorum. Teknede çok ağır hasar vardı. İşe başladım ancak ne yazık ki tekne sahipleriyle teknik anlamda anlaşamadık. Çıkardığım raporlarda geminin mutlaka bir klas kuruluşu gözetiminde tamir edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Ancak onlar her zamanki gibi ucuzcu bir yaklaşım sergilediler" dedi. Kılıç, gemi sahiplerinin teknik standartlara uyulması yönündeki uyarıları dikkate almadığını ve sürecin yargıya taşındığını belirterek, "Mahkemede tekneyi gayriresmi yollarla bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerini beyan ettiler. Ancak geminin iki kez hasar aldığını ve her ikisinde de işinin ehli olmayan kişilerce tamir edildiğini çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.
YIL YIL FACİAYA GÖTÜREN SÜREÇ 2001-2003 | İSPANYA'DA 280 YOLCUYLA YOLDA KALDI Fransa'da inşa edildikten sonra İspanya'da işletilmeye başlanan gemi, 17 Temmuz 2001'de Ciutadella'nın 5 mil açığında 280 yolcuyla seyir halindeyken tüm makinelerini kaybetti. Yaklaşık 45 dakika sonra güçlükle limana yanaşabilen gemide çok sayıda yolcuya sağlık müdahalesi yapıldı. İspanyol idaresi ve yerel mahkeme kayıtlarına yansıyan süreçte, tekrarlayan arızalar nedeniyle geminin "gizli ayıplı" olduğu gerekçesiyle tazminat kararları çıktı ve gemi armatörüne iade edildi.
2003 | RIHTIMA ÇARPTI, HASARLI HALDE SEFER YAPMAYA DEVAM ETTİ Fransa Yargıtayı'nın 10 Mart 2009 tarihli kararına yansıyan kayıtlara göre gemi, 26 Ekim 2003'te Taşucu Limanı'nda manevra sırasında rıhtıma çarptı. Dönemin kaptanı hasarı işletmeyi durduracak seviyede görmeyerek seferlere devam etti. Ancak gemi birkaç gün sonra ciddi şekilde su almaya başladı. Klas kuruluşunun "donanımlı bir limanda tamir edilsin" şartıyla verdiği geçici izin koşulları yerine getirilmeyince gövdedeki hasarın ağırlaştığı belirtildi.
2003-2015 | LİMANDA BEKLEDİ, İCRADAN SATIŞA ÇIKARILDI İşletmeci şirketin borçları ve hukuki ihtilaflar nedeniyle haczedilen katamaran, Taşucu Limanı'nda 4 yıl boyunca atıl kaldı. Silifke İcra Müdürlüğü tarafından 2008 yılında 2 milyon 425 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkarılan gemi, daha sonra Yunanistan'a götürüldü. Geminin uzun süre bakımsız kalmasının kompozit gövdede, kapak-conta sistemlerinde ve su geçirmez bölmelerde yaşlanmaya neden olduğu aktarıldı.
2016 | TAMİR SÜRECİNDE KRİTİK İDDİALAR 2016 yılında Antalya'da karaya oturan gemiyi inceleyen mühendisler, hasarın yalnızca dış yüzeyle sınırlı olmadığını belirledi. Cam elyaf sandviç gövdede tabakaların birbirinden ayrıldığı (delaminasyon) ve hasarın 4 yarım gövde yüzeyine yayıldığı tespit edildi. Uzmanların klas kuruluşu gözetiminde ve vakum infüzyon yöntemiyle tamir edilmesi yönündeki uyarılarına rağmen tamiratın yetkisiz kişilerce yapıldığı iddia edildi. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilirkişi raporlarında tamirata ilişkin herhangi bir klas onayı veya resmi kabul belgesi bulunmadığı belirtildi.
2018 | 29 TEKNİK KUSUR TESPİT EDİLDİ İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi (Denizcilik İhtisas Mahkemesi) dosyasına giren Türk Loydu'nun 17 Aralık 2018 tarihli durum sörveyi raporunda gemide 29 ayrı teknik kusur ve kural uygunsuzluğu tespit edildi. Antalya'daki deneme seyrinde sancak ana makinesinden yoğun duman çıktığı, makinenin tam devre ulaşamadığı ve geminin vaat edilen 32 knot hıza yalnızca 5 dakika dayanabildiği kaydedildi. 2021 | "SIFIR GİBİ" İLANLA SATIŞA ÇIKARILDI Gövdesinde sorunlar bulunan, makineleriyle ilgili problemler yaşadığı belirtilen katamaran, 2021 yılında uluslararası broker sitelerinde "Completely renewed" (Tamamen yenilendi) ve "Like a brand new boat" (Sıfır gibi) ifadeleriyle satışa sunuldu.
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