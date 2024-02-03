Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

ICARDI'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON PENALTI MI? Erman Toroğlu: Bir penaltı başka türlü nasıl olur anlamıyorum. Omuzuna almış, tersine döndürmüş, daha ne olsun… VAR nerede bu pozisyonda? Icardi, ısrarla topa gidiyor. Rakipten kurtulsa gol yapacak. Net penaltı bu. Topla hiçbir ilgisi yok.