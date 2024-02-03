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Spor
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Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

2024-02-03 00:38:31
Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanına konuk olacağı haftada kazanarak rakibi üzerindeki baskıyı arttırmak isteyen Aslan, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Puanını 63 yapan Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesinde liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Öte yandan karşılaşmada Mauro Icardi'nin iki pozisyonu da çok konuşulmuştu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, olay yaratan pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Samsunspor'a konuk oldu.

#2
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Ligin kritik deplasmanlarından birine çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan oldukça rahat bir galibiyet almayı başardı.

#3
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Mücadeleye oldukça hızlı başlayan Galatasaray, ilk golü Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Victor Nelsson'un kafa vuruşuyla buldu.

#4
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Henüz maçın 5. dakikasında 1-0 öne geçmeyi başaran Aslan, ikinci gol için de çok beklemedi.

#5
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Karşılaşmanın 11. dakikasında Dries Mertens'in pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleciyi de çalımlayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

#6
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Samsunspor'a karşı kalan bölümü rölantide geçiren Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

#7
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

Kritik mücadelede birçok tartışmalı pozisyon da yaşanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

#8
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

İşte Erman Toroğlu'nun pozisyonlar hakkındaki yorumları…

#9
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

ICARDI'NİN GOLÜNDE OFSAYT VAR MIYDI? Erman Toroğlu: Mauro Icardi'nin ofsayttan sayılmayan golündeki karar bana tuhaf geliyor. Biri bana bu pozisyonda ofsayt değil ya da ofsayt var desin. Sabaha kadar izlesem anlamam.

#10
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

KEREM DEMİRBAY'IN TAYLAN'A MÜDAHALESİ PENALTI MI? Erman Toroğlu: Tam topa vurmadan önce bir itme var. Olay, ceza alanı çizgisi üzerinde oluyor. Biraz kafa karıştırıcı bir pozisyon. Tam olarak penaltı için gereken itme yok gibi gözüküyor.

#11
Foto - Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…

ICARDI'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON PENALTI MI? Erman Toroğlu: Bir penaltı başka türlü nasıl olur anlamıyorum. Omuzuna almış, tersine döndürmüş, daha ne olsun… VAR nerede bu pozisyonda? Icardi, ısrarla topa gidiyor. Rakipten kurtulsa gol yapacak. Net penaltı bu. Topla hiçbir ilgisi yok.

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