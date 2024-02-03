2024-02-03 00:38:31 Baskısına rağmen hakkında şok eden bir iddia: Çok konuşulacak kararı yorumladı: Kriz fışkırmaya devam ediyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanına konuk olacağı haftada kazanarak rakibi üzerindeki baskıyı arttırmak isteyen Aslan, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Puanını 63 yapan Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesinde liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Öte yandan karşılaşmada Mauro Icardi'nin iki pozisyonu da çok konuşulmuştu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, olay yaratan pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…