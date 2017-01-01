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Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkent Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağarken, sezonun ilk karının tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, soluğu parklarda aldı.

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

  • Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

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