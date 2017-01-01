Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkent Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağarken, sezonun ilk karının tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar, soluğu parklarda aldı.
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı
Başkentte mevsimin ilk karı yağdı