  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
5
Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi!

2022-04-15 16:25:45
Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak üzere yürüdüğü sırada vatandaşlarla selamlaştı.

#1
Foto - Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi`nin açılışına katılmak üzere yürüdüğü yolda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi`nin açılışına katılmak üzere yürüdüğü yolda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi`nin açılışına gitmek için otomobil yerine yürümeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi`nin açılışına gitmek için otomobil yerine yürümeyi tercih etti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında bulunan Ayasofya Fatih Medresesi`ne giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında bulunan Ayasofya Fatih Medresesi`ne giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

#4
Foto -

Siyasi partiden İhsan Şenocak'a tehdit: Seni ülkeden göndereceğiz
Siyaset

Siyasi partiden İhsan Şenocak'a tehdit: Seni ülkeden göndereceğiz

Irkçı tutumu ile bilinen Ümit Özdağ'ın genel başkanlığı yaptığı Zafer Partisi bu kez İhsan Şenocak'ı hedef aldı.
NATO kozu her şeyi değiştirebilir... Şimdi Türkiye'nin kucağına düştüler!
Siyaset

NATO kozu her şeyi değiştirebilir... Şimdi Türkiye'nin kucağına düştüler!

NATO'nun en büyük ve en önemli üyelerinden biri olan Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in birliğe dahil olmak istemesini koz olarak kullanabi..
Süt ürünlerindeki sıkıntı için Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar!
Ekonomi

Süt ürünlerindeki sıkıntı için Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar!

Süt ve hayvancılıktaki sıkıntıların ardından Tarım Bakanlığı son dakika kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama..
Çiftçinin domates sözleri tepkilere neden oldu
Ekonomi

Çiftçinin domates sözleri tepkilere neden oldu

Bir çiftçinin domates maliyetlerini sıraladığı bir videoda, 'Domates yemek artık lüks oldu' sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu...
Cübbeli Ahmet Hoca kadınların merak ettiği o soruya cevap verdi: Boşuna aç kalıyor! Tam enayi
Oruç

Cübbeli Ahmet Hoca kadınların merak ettiği o soruya cevap verdi: Boşuna aç kalıyor! Tam enayi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "İbâdet niyetiyle oruç tutarken zayıflamaya da niyet edilse orucun sevâbı bo..
Altın için Cem Özüak'tan şok sözler: 10 tane nükleer bomba atılsa dahi altın fiyatları o rakamlarda gezecek
Ekonomi

Altın için Cem Özüak'tan şok sözler: 10 tane nükleer bomba atılsa dahi altın fiyatları o rakamlarda gezecek

Altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği merakla takip ediliyor. Özellike Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uçuşa geçen ons altının gram alt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay