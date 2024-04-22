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Başkan Erdoğan Irak'ta

2024-04-22 13:14:26
Başkan Erdoğan Irak'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a vardı. İşte gelen ilk fotoğraflar ve yapılacak görüşmelere ilişkin detaylar...

#1
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani resmi törenle karşıladı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, heyette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile selamlaştı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Başkan Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Irak’a gidiyor.

#4
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Erdoğan, Bağdat'ta, PKK'yı yasaklı örgüt ilan eden Irak hükümeti ile kararlaştırılan Ortak Harekât Merkezi'ni de görüşecek. Ortak Harekât Merkezi'nin yapısı, işleyişi ve kuruluş tarihi belirlenecek. Ziyarette, Türkiye'nin Irak sınırında üs bölgeleri kurulması, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi gündeme olacak.

#5
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri arasında terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

#6
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Bağdat'tan sonra Erbil'e geçecek olan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Neçirvan Barzani ve KDP'nin ileri gelen aktörleriyle bir araya gelecek. Erdoğan, Erbil'in PKK ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin artırılmasını isteyecek. Türkiye'nin de önem verdiği Irak Kalkınma Yolu projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı da Bağdat ve Erbil'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak.

#7
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi. "Su meselesinde Başkan Erdoğan ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak" diyen Avvadi, "Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü. Ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi: "Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak."

#9
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Bu doğrultuda güvenlik, enerji, tarım, su, ziraat, sağlık ve eğitim gibi alanlarda uzun zamandır yürütülen çalışmalara dikkati çeken Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı. Fidan, Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını kaydetti. Fidan, Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşeceğini bildirdi.

#10
Foto - Başkan Erdoğan Irak'ta

Filistin'deki katliamlara dadeğinen Fidan, "İşgali ve haksızlıkları dile getirmeyi sürdüreceğiz. Acil ateşkes ihtiyacı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi egemenliğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız kesintisiz devam edecek" dedi.

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