Başkan Erdoğan cenaze töreninde konuştu

Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk'a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok."