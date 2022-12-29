Başkan Büyükkılıç'tan Tarım ve Hayvancılığa 100 Milyon TL'nin Üzerinde Yatırım

Bu çerçevede koyun dağıtımı, tohum desteklemeleri, arıcılık desteklemeleri, tarımsal makineler, hayvancılık su desteği, tarımsal üretim desteklemeleri, AR-GE çalışmaları, SST Sulama Suyu Tesisleri, His Tesisleri beton sıvat-gölet gibi başlıklarda; yem ve tahıl bitkileri tohumu, küçükbaş hayvan dağıtımı, süt soğutma tankı, yem ezme makineleri, gacer buğdayı unu değirmeni, katı gübre dağıtma makinesi ve sabit ile seyyar sellektör gibi makine ve teçhizatların yanı sıra, arı kolonileri, sulama tesisleri ile su tahsisi, aspir soğuk sıkım tesisi ve ayçekirdeği kurutma tesisi, slaj paketleme tesisi, kooperatif üretim tesisi ile beraber kuraklığa dayanıklı tohum yaygınlaştırma, tıbbi aromatik bitki üretim geliştirme ve coğrafi işaretli gilaburu fidan yetiştirme gibi AR-GE faaliyetleri gerçekleştirildi.