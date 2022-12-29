Başkan Büyükkılıç'tan Tarım ve Hayvancılığa 100 Milyon TL'nin Üzerinde Yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’deki tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bu çerçevede her yıl arttırılarak daha geniş bir kitleye yayılması planlanan ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi çerçevesindeki küçükbaş hayvan dağıtımında koyunlar kuzulamaya başladı. Öte yandan yine aynı şekilde tohum sayısı her yıl arttırılarak çapı genişletilecek olan tohum dağıtımı projesinde de gerek buğday ve gerekse aspir ürünlerinde ilk hasatlar da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin tasarlayarak ortaya koyduğu projeler ve yaptığı destekler ülke çapında ses getirerek Kayseri’yi tarımsal üretimde üst sıralara taşıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin desteklerini alan Kayseri çiftçisi, işlenen tarım alanları miktarında Kayseri’yi büyükşehirler arasında 4’üncü sıraya taşıdı. Kayseri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yapılan araştırmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Kayseri Tarım Şehri Olacak’ hedefi doğrultusunda 30 büyükşehir arasında ilk 4’te yer aldı.