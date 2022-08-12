Basit gibi görünse de durum ciddi! Bu belirtiler kanserin habercisi olabilir

Erken tanı hayat kurtarır Günümüzde ilerlemiş teknoloji sayesinde laboratuvar ve radyolojik tetkiklerle kansere erken tanı koyabiliyoruz. Maalesef ileri evrede tanı konulan kanser vakalarında yeterli donanıma sahip tecrübeli doktorların bile yetersiz kalabileceğini söyleyen Dr. Erkul, şöyle konuştu: “Hasta kendisinde gördüğü belirtileri önemseyip hemen hekime başvurduğunda erken tanı koyabiliyoruz. Bu sayede hastanın kansere bağlı yaşayabileceği kötü, olumsuz olayları erken tanı ile önleyebiliyoruz. Dolayısıyla en büyük iş hastanın kendisine kalıyor. Yaşadığı belirtileri önemseyecek. Örneğin, idrarında olan küçük bir kanama olabilir, vücudunun herhangi bir yerinde daha önce olmayan ağrı olabilir veya vücudunda daha öncesinde fark etmediği bir sertlik, şişlik olabilir. Bu belirtilere karşı hassas olacağız.”