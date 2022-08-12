Basit gibi görünse de durum ciddi! Bu belirtiler kanserin habercisi olabilir

Yılda bir kez check-up Op. Dr. Erkul, “Biz hekim olarak tanı ve tedavisini yaptığımız hastayı belirli aralıklarla kontrole çağırırız. Fakat bazen hastalar; ‘Ben tedavi oldum ve her şeyim düzeldi.’ yanılgısına düşebiliyorlar. Kanser hastalığı ömür boyu takip gerektiren bir hastalık. Bu yüzden hekimin söylediği zamanlarda hastanın başvurması ve hekimin önerilerine ayak uydurması, kontrole gelmesi önemli.” dedi. Kansere neden olabilecek faktörlerin günümüzde sayılamayacak kadar çok fazla olduğunu belirten Dr. Erkul, “Kansere başlıca; çevre kirliliği, tükettiğimiz GDO’lu besinler, paketli gıda ürünleri, deri-boya-petrol sanayiinde karşılaşılan kanserojen kimyasal maddeler; sigara kullanımı ve aile öyküsü gibi faktörlerin yol açar.” dedi.