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Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

2024-06-11 13:02:49
Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

Şanlıurfa'daki bir barınaktan kuduz köpekleri alıp Ankara'ya getiren ve bu köpekler üzerinden para toplayan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. İddiaya göre hayvanları sakatlayarak para toplayan Özgünlü'nün 9 dairesi, 2 deposu olduğu ve yüz estetiği için 1 milyon TL'yi aşkın harcama yaptığı ortaya çıktı. "Hayvansever" imajı altında başıboş köpekler üzerinden dönen ranta engel olunmadığı sürece çocuklar ölmeye devam edecek! Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. adliyeye sevk edildi. Özgünlü, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı, M.S.D. serbest bırakıldı.

#1
Foto - Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurduğu Patiliköy Köpek Barınağı'nda, hayvanseverlerin bağışlarıyla sokak köpeklerinin bakımını üstlenen ve aynı zamanda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan kuduz hastalığı taşıyan köpekleri alıp, Ankara'ya getirdiği ileri sürüldü. Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.

#2
Foto - Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve tarım il müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

#3
Foto - Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

#4
Foto - Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

PATİLİKÖY'DEN AÇIKLAMA Öte yandan Buket Özgünlü'nün kurduğu Ankara Patiliköy Köpek Barınağı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen, testlerinde gençlik hastalığı olduğu öğrenilen canlar şu an büyükşehir barınağında karantinada. Süt tozu beslenenler var. Serum alanlar var. Kuduz söz konusu bile değil. Yarın detaylı bilgi aktarımı yapacağız. İçlerinde çok hasta olanlar var. Dileriz hayata tutunurlar" denildi..

#5
Foto - Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

KÖPEKLERİ SAKATLAYARAK PARA TOPLUYOR Buket Özgünlü'nün, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş barınağındaki köpekleri alarak para topladığı iddiasıyla gündeme gelen bir skandal patlak verdi. İddiaya göre, Özgünlü, "hayvanları kurtarma" bahanesiyle barınaklardan köpekleri alıp, sosyal medyada "köpeklerin sağlığı kötü" diyerek para topluyordu. Ancak soruşturma sonucunda, Özgünlü'nün sağlığı iyi olan köpekleri bile sakatlayarak "acınacak" hale getirdiği ve bu şekilde daha fazla para topladığı ortaya çıktı. Daha önce, ev kirasını ödeyemediği gerekçesiyle mahkemeye verilen Özgünlü'nün, polis sorgusunda 9 daire ve 2 depo sahibi olduğu, ayrıca 7 estetik operasyon ve güzellik seanslarına 1 milyon 110 bin TL harcadığı tespit edildi. Bu bilgiler, Özgünlü'nün aslında parasız olmadığını, "acınacak" durumu kullanarak para topladığını gösteriyor. Özgünlü'nün, pawguards çetesi lideri Erkin Erdoğdu ve köpek çeteleriyle yakın ilişkileri de araştırılıyor. Özgünlü'nün, bir çocuğu yaraladığı için polise şikayet edildiği ve bu olayın da soruşturulduğu bildirildi. Özgünlü'nün, "hayvansever" imajı altında yaptığı bu sahtekarlık ve rant girişimleri, kamuoyunda büyük tepki topladı. Olayın ortaya çıkmasıyla, "Buket Özgünlü" ismi, "yalancı" ve "sahtekar" olarak anılmaya başladı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, Buket Özgünlü'nün gerçek yüzünün görüldüğü ve bu olayların, hayvan hakları savunuculuğunun suistimal edildiğini gösterdiği yorumları yapılıyor. Olay, "hayvan hakları" adı altında yürütülen rant ve çıkar ilişkilerinin de gündeme gelmesine neden oldu.

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