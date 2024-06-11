Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı

KÖPEKLERİ SAKATLAYARAK PARA TOPLUYOR Buket Özgünlü'nün, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş barınağındaki köpekleri alarak para topladığı iddiasıyla gündeme gelen bir skandal patlak verdi. İddiaya göre, Özgünlü, "hayvanları kurtarma" bahanesiyle barınaklardan köpekleri alıp, sosyal medyada "köpeklerin sağlığı kötü" diyerek para topluyordu. Ancak soruşturma sonucunda, Özgünlü'nün sağlığı iyi olan köpekleri bile sakatlayarak "acınacak" hale getirdiği ve bu şekilde daha fazla para topladığı ortaya çıktı. Daha önce, ev kirasını ödeyemediği gerekçesiyle mahkemeye verilen Özgünlü'nün, polis sorgusunda 9 daire ve 2 depo sahibi olduğu, ayrıca 7 estetik operasyon ve güzellik seanslarına 1 milyon 110 bin TL harcadığı tespit edildi. Bu bilgiler, Özgünlü'nün aslında parasız olmadığını, "acınacak" durumu kullanarak para topladığını gösteriyor. Özgünlü'nün, pawguards çetesi lideri Erkin Erdoğdu ve köpek çeteleriyle yakın ilişkileri de araştırılıyor. Özgünlü'nün, bir çocuğu yaraladığı için polise şikayet edildiği ve bu olayın da soruşturulduğu bildirildi. Özgünlü'nün, "hayvansever" imajı altında yaptığı bu sahtekarlık ve rant girişimleri, kamuoyunda büyük tepki topladı. Olayın ortaya çıkmasıyla, "Buket Özgünlü" ismi, "yalancı" ve "sahtekar" olarak anılmaya başladı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, Buket Özgünlü'nün gerçek yüzünün görüldüğü ve bu olayların, hayvan hakları savunuculuğunun suistimal edildiğini gösterdiği yorumları yapılıyor. Olay, "hayvan hakları" adı altında yürütülen rant ve çıkar ilişkilerinin de gündeme gelmesine neden oldu.