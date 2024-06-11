2024-06-11 13:02:49 Başıboş Buket Özgünlü tutuklandı
Şanlıurfa'daki bir barınaktan kuduz köpekleri alıp Ankara'ya getiren ve bu köpekler üzerinden para toplayan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. İddiaya göre hayvanları sakatlayarak para toplayan Özgünlü'nün 9 dairesi, 2 deposu olduğu ve yüz estetiği için 1 milyon TL'yi aşkın harcama yaptığı ortaya çıktı. "Hayvansever" imajı altında başıboş köpekler üzerinden dönen ranta engel olunmadığı sürece çocuklar ölmeye devam edecek! Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. adliyeye sevk edildi. Özgünlü, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı, M.S.D. serbest bırakıldı.