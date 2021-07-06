2021-07-06 14:38:19 Bartın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merve Nur T. (22) idaresindeki 16 AJN 197 plakalı otomobil, Zonguldak kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Polisevi kavşağı mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Otomobil, karşı yönden gelen Yüksel Ü'nün (40) kullandığı 74 BP 096 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleri yaralandı.
Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yüksel Ü. ile Merve Nur T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksel Ü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yoldaki ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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