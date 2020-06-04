Barınma yardımına kimler başvurur? Devletimiz ihtiyaç sahibi her vatandaşın her daim yanında olmaya devam ediyor. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Peki Barınma yardımı nasıl alınır, barınma yardımına nasıl başvurulur? İşte ihtiyaç sahiplerine devlet desteği haberi.