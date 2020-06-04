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Ekonomi
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Barınma yardımı nasıl alınır, barınma yardımına nasıl başvurulur?

2020-06-04 11:09:14
Barınma yardımı nasıl alınır, barınma yardımına nasıl başvurulur?

Barınma yardımına kimler başvurur? Devletimiz ihtiyaç sahibi her vatandaşın her daim yanında olmaya devam ediyor. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Peki Barınma yardımı nasıl alınır, barınma yardımına nasıl başvurulur? İşte ihtiyaç sahiplerine devlet desteği haberi.

#1
Foto - Barınma yardımına kimler başvurur? Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartını yerine getirenlere barınma yardımı verilmekte.

Barınma yardımına kimler başvurur? Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartını yerine getirenlere barınma yardımı verilmekte.

#2
Foto - Barınma yardımı ne kadar? İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir.

Barınma yardımı ne kadar? İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir.

#3
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek "Barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek." dedi.

#4
Foto - Selçuk, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası alımına yönelik barınma yardımında bulunduklarını anımsattı.

Selçuk, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası alımına yönelik barınma yardımında bulunduklarını anımsattı.

#5
Foto - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile gerçekleştirilen barınma yardımlarında bir süre önce artışa gidildiğini belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile gerçekleştirilen barınma yardımlarında bir süre önce artışa gidildiğini belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

#6
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"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık.

#7
Foto - Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik.

Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik.

#8
Foto - Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik.

Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik."

#9
Foto - Bakan Selçuk, bu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sağlıklı evlere kavuşmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak,

Bakan Selçuk, bu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sağlıklı evlere kavuşmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek.

#10
Foto - Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

#11
Foto - Muhtaçlık kriterleri esas alınarak sosyal yardımlar kapsamında verilen barınma yardımları daha çok kırsal alanda kendilerine ait evlerde ikamet eden ihtiyaç sahibi hanelerin evlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılıyor.

Muhtaçlık kriterleri esas alınarak sosyal yardımlar kapsamında verilen barınma yardımları daha çok kırsal alanda kendilerine ait evlerde ikamet eden ihtiyaç sahibi hanelerin evlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılıyor.

#12
Foto -

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