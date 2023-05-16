2023-05-16 08:21:57 Barcelona şampiyonluğu böyle kutladı
Barcelonalı futbolcular lig şampiyonluğunu kent merkezinde taraftarlarıyla kutladı.
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Barcelonalı futbolcular lig şampiyonluğunu kent merkezinde taraftarlarıyla kutladı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona, kent merkezinde kutlama yaptı.
Barcelona'da futbolcular ve teknik direktör Xavi Hernandez liderliğindeki teknik heyet, üstü açık otobüsle Camp Nou stadından çıkarak, kent merkezinde tur attı ve taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.
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