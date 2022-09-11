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Hayat-Aktüel
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Barakan çıkıp ağaçlık alana yayılan yangına zamanında müdahale!

2022-09-11 16:14:28
Barakan çıkıp ağaçlık alana yayılan yangına zamanında müdahale!

Kocaeli’de barakada başlayan yangın ağaçlık alana sirayet etti.

#1
Foto - Barakan çıkıp ağaçlık alana yayılan yangına zamanında müdahale!

Orman müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyük bir alana yayılmadan söndürüldü.

#2
Foto - Barakan çıkıp ağaçlık alana yayılan yangına zamanında müdahale!

Yangın, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Çayıorova Yolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

#3
Foto - Barakan çıkıp ağaçlık alana yayılan yangına zamanında müdahale!

Henüz bilinmeyen bir sebeple ağaçlık alandaki barakada başlayan yangın, ağaçlık alana sirayet etti.

#4
Foto - Barakan çıkıp ağaçlık alana yayılan yangına zamanında müdahale!

Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İzmit Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının daha büyük bir alana yayılmasının önüne geçildi.

#5
Foto - Barakan çıkıp ağaçlık alana yayılan yangına zamanında müdahale!

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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