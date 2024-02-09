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Ekonomi
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Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

2024-02-09 22:08:42
Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emeklilere yapılan zam sonrası bankalar da emekli promosyonu için kampanyalara başladı. İşte emekli promosyonu veren bankalar ve kampanları.

#1
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Son dönemde emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da kolları sıvadı ve müşteri sayısını artırmak için emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Peki, emekli maaşlarına verilen banka promosyonlarında son durum ne oldu? İşte banka banka yeni promosyon fırsatları. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları, yüzde 49,25 seviyesine yükseltildi ve memur emeklisi zam oranlarıyla eşitlendi. Emeklilerin maaş farkları da hesaplara yattıktan sonra, bankalar emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Hatta bazı bankalarda promosyon tutarları, 15 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekli promosyonu nasıl alınıyor? Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

#2
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Garanti BBVA'dan emekli maaşını alan vatandaşlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi sunuluyor. Ayrıca Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyan kişilere ek olarak 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan bir fırsat bulunmakta. Emekli maaşı; 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL- 3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL- 7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL- 10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL- nakit promosyon avantajı sunuluyor.

#3
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Akbank'tan emekli maaşını alan vatandaşlara 10.000 TL' ye varan promosyona ek olarak ise, 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı veriliyor. Emekli maaşı; 0 - 3.499 TL arasında olana 6.000 TL- 3.500 TL - 7.499 TL arasında olana 7.000 TL- 7.500 TL - 9.999 TL arasında olana 9.000 TL- 10.000 TL ve üzerine 10.000 TL toplam promosyon tutarı bulunuyor.

#4
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Denizbank'tan emekli aylığını alanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı bulunuyor. Emekli maaşı; 0 - 3.499 TL arasında olana 3.000 TL- 3.500 TL - 7.499 TL arasında olana 3.500 TL- 7.500 TL - 9.999 TL arasında olana 4.500 TL- 10.000 TL ve üzerine 5.000 TL- nakit promosyon avantajı sunuluyor.

#5
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Fibabanka'nın emekli maaşına göre sunduğu promosyon ödemeleri şöyle: 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emeklilere 4.500 TL- 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.250 TL- 7.500 - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.750 TL- 10.000 TL ve daha fazla olan emeklilere 7.500 TL- ING, emekli maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon veriyor.

#6
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

ING, maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanmalarını sağlıyor. Emekli maaşı; 0 - 3.499 TL arasında olana 6.000 TL- 3.500 TL - 7.499 TL arasında olana 7.500 TL- 7.500 TL - 9.999 TL arasında olana 9.000 TL- 10.000 TL ve üzerine 10.000 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor.

#7
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İş Bankası ise, emeklilere 7.500 TL' ye varan nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşı; 0 - 3.499 TL arasında olana 4.500 TL- 3.500 TL - 7.499 TL arasında olana 5.250 TL- 7.500 TL - 9.999 TL arasında olana 6.750 TL- 10.000 TL ve üzerine 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor.

#8
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Emeklilere; 3.499 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 5.000 TL'ye kadar- 3.500 TL – 7.499 TL arasında alanlara 6.000 TL'ye kadar- 7.500 TL – 9.999 TL arasında alanlara 10.000 TL'ye kadar- 10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 12.500 TL'ye kadar- promosyon ödemesi yapılıyor.

#9
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Vakıfbank'a maaşını taşıyan emeklilere sunulan promosyon fırsatı şöyle: 3.499 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 3.000 TL'ye kadar- 3.500 TL – 7.499 TL arasında alanlara 3.500 TL'ye kadar- 7.500 TL – 9.999 TL arasında alanlara 4.500 TL'ye kadar- 10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 5.000 TL'ye kadar-

#10
Foto - Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Ziraat Bankası da emekli maaş ödemelerine promosyon fırsatı sunuyor. 3.499 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 3.000 TL- 3.500 TL – 7.499 TL arasında alanlara 3.500 TL- 7.500 TL – 9.999 TL arasında alanlara 4.500 TL- 10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 5.000 TL- olarak bulunuyor.

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