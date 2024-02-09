Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Son dönemde emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da kolları sıvadı ve müşteri sayısını artırmak için emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Peki, emekli maaşlarına verilen banka promosyonlarında son durum ne oldu? İşte banka banka yeni promosyon fırsatları. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları, yüzde 49,25 seviyesine yükseltildi ve memur emeklisi zam oranlarıyla eşitlendi. Emeklilerin maaş farkları da hesaplara yattıktan sonra, bankalar emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Hatta bazı bankalarda promosyon tutarları, 15 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekli promosyonu nasıl alınıyor? Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.