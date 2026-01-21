Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

Jeopolitik gerginlikler ile altın ve gümüş tarihi seviyelere koşmaya devam ediyor. Ons altın, 4 bin 800 dolar sınırını aşarak 4 bin 843 dolarla rekor kırdı. Ons gümüş ise 95.88 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.