Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

Altın ve gümüşte tarihi rekorlar peş peşe gelirken ABD'li Banka Morgan Stanley rotayı başka bir emtiaya çevirdi.

#1
Foto - Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvelere yükselirken, bankacılık devi Morgan Stanley'den herkesi şaşırtacak tahmin geldi. Morgan, 2026'da altın ve gümüşü tahtından ederek en çok kazandıracak yatırımı açıkladı.

#2
Foto - Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

Jeopolitik gerginlikler ile altın ve gümüş tarihi seviyelere koşmaya devam ediyor. Ons altın, 4 bin 800 dolar sınırını aşarak 4 bin 843 dolarla rekor kırdı. Ons gümüş ise 95.88 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

#3
Foto - Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

Altın ve gümüşte ralli tüm hızıyla sürerken ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, yatırımcıları şaşkına çevirecek bir analizde bulundu. Banka yayımladığı son emtia raporunda 2026'da altın ve gümüşten daha fazla kazandıracak yatırımı açıkladı.

#4
Foto - Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

YENİ ALTIN, YENİ PETROL OLACAK Bakırı "yeni petrol" ve "yeni altın" olarak tanımlayan Morgan Stanley'in yükseliş beklentisinin arkasında üç ana temel bulunuyor: Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: AI (Yapay Zeka) teknolojisinin büyümesiyle devasa veri merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu merkezlerin elektrik altyapısı, tahmin edilenden çok daha fazla bakır tüketiyor.

#5
Foto - Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

Enerji Dönüşümü: Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekeleri, geleneksel sistemlere göre 4 ila 6 kat daha fazla bakır kullanımını zorunlu kılıyor. Arz Darboğazı: Yeni maden projelerinin devreye girmesindeki gecikmeler, küresel bakır stoklarının kritik seviyelere gerilemesine neden oldu.

#6
Foto - Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

12 AY İÇİNDE YÜZDE 35 ARTIŞ YAŞAYACAK Morgan bakır fiyatlarında önümüzdeki 12 ay içerisinde yüzde 20 ile yüzde 35 arasında bir artış bekliyor. Bakır fiyatları güncel olarak 5,8540 dolar seviyesinde. Morgan Stanley'in beklentisin göre yıl sonuna kadar bakır 7 bin dolar ile 8 bin dolar (346.333,60 TL) arasında bir rakama ulaşacak.

#7
Foto - Banka devinden olay tahmin: Yakında altının yerini alacak!

Banka, yatırımcılara sadece fiziksel emtiaya değil, aynı zamanda bakır madenciliği yapan dev şirketlerin hisselerine de odaklanmalarını öneriyor./ kaynak: sabah

