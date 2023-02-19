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Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

2023-02-19 23:01:15
Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Bal Osmanlı mutfağından günümüze uzanan vazgeçilmez kültür. Sabahları bir bardak ılık suyun faydasını veya cildiniz, için balın ne kadar yararlı olduğunu da duymuş olabilirsiniz. Peki ballı suyun bir arada ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz? 16 ve 17’nci yüzyıllarda altın çağını yaşayan Osmanlı mutfağı, tariflerde bal kullanımının en güzide örneklerini asırlar öncesinden günümüze taşıyor. Peki, saray mutfağının dünyayı kendisine hayran bırakan eşsiz tariflerinden olan ballı suyu yapmaya ne dersiniz? İşte ballı su tarifi...

#1
Foto - Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Ballı suyun 9 faydası- Kilolarınızı eritir: Ballı su içmek kilo vermenize yardım eder. Balın içindeki şeker, sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şekerdir. Şekerli meşrubatlara karşı duyduğunuz istekle savaşmada önemlidir. Gazoz gibi şekerli içecekler boş kaloriyle doludur. Bunları azaltarak ve ballı suyu tercih ederek kalori alımınızı da azaltırsınız ve kilo verirsiniz.

#2
Foto - Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Düzenli olarak ballı su için: Sabahları ballı ılık bir bardak su içmek sindirim sisteminizi iyileştirmeye yardım eder. Balın antiseptik etkisi midenizdeki asitlik derecesini hafifletir. Kalın bağırsağınızın susuz kalmasını önler ve kabızlık sorunu yaşamazsınız. Bağışıklık sistemini destekler: Bal şaşırtıcı bir bakteri öldürme özelliğine sahiptir. Sade olarak tüketecekseniz organik olmalı. Çünkü bu bal bakterilere karşı faydalı olan enzimlerle doludur. Balın içindeki antioksidanlar ise kötü olan serbest radikallerle savaşır.

#3
Foto - Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Alerjileri azaltır: Çiğ ve bölgenizin balını kullanmak bölgenizin polenlerine karşı vücudunuzu alıştırmaya yardımcı olur. Ayrıca çevresel alerjilere olan hassasiyetinizi azaltmaya yardımcıdır. Enerji verir: Enerjinizi artırmak için kahve yerine ılık ballı suyu tercih edin. Vücudunuz çok az susuz kalsa bile kendinizi uyuşuk, tembel ve halsiz hissedersiniz. Bunu önlemek için kahve yerine suyun içine biraz bal ekleyip için. Çünkü kahve idrar söktürücüdür ve vücudunuzun susuzluk çekmesine yol açar.

#4
Foto - Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Boğaz ağrısını hafifletir ve öksürüğü keser: Ballı sıcak su boğazdaki ağrıyı ve tahrişi azaltmaya yardımcıdır. Ilık su boğazınızı yumuşatırken bal da boğazınızın ince bir tabakayla örtülmesini sağlar. Bu yumuşatıcı etki öksürüğü de azaltmaya yardım eder. Vücudunuzun toksinlerden arındırır: Ballı su vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardım eder. Düzenli olarak içtiğinizde hastalığa yol açan toksinlerden kurtulursunuz. Bu karışıma limon eklerseniz yararını artırırsınız. Böylece toksinleri vücudunuzdan daha sık atarsınız ve idrar yollarınız sağlıklı kalır.

#5
Foto - Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Gaz sorununa yardımcıdır: Bağırsaklarınız ağrıyor ve gazınız varsa, bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununuza yardımcı olacaktır. Bal gazı etkisiz hale getirir. Sağlığınızı korur: Ballı ılık su içmek sadece hidrasyonu artırmaz, aynı zamanda vücuduzdaki iyi kolesterol seviyesini artırmaya ve kardiyovasküler gerilimi azaltmaya yardım ediyor.

#6
Foto - Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Ballı su tarifi Ballı su nasıl yapılır? Tek yapmanız gereken bir yemek kaşığı balı (mümkünse organik) bir bardak ılık suya ekleyin ve suyun içinde iyice çözün. İşte bu kadar basit. Gece yatarken ballı su içmek; Vücuda enerji verirken fazladan kalori aldırmaz. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Bu özellikleri sayesine diyet listelerinin gözde elemanıdır. Özellikle gece yatmadan önce içilirse metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Aç karnına ballı su içmek; Sabah ilk iş bu karışımı içtiğinizde sindirim sisteminizi tetikler ve bağırsaklarınıza gereken sıvı ihtiyacını karşılar. Böylece kabızlığı önler. Aynı zamanda idrar söktürücü etkisiyle idrar yollarını temizleyerek enfeksiyonları önler

#7
Foto - Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Limonlu ballı suyun faydaları nelerdir? Ballı limonlu su içeriğindeki vitamin, mineral ve amino asitler ile vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Bal ve limon yüksek oranda antioksidan içeren besinlerdir. Bu sayede vücuttaki serbest radikaller ile savaşır. Hastalıklara kapı aralayan toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ballı sıcak su nasıl yapılır? Tarif 2. Yarım taze limonun suyuna bir çay kaşığı organik bal ekleyin. Kaynattığınız bir kupa suya ilk sıcağının geçmesini bekledikten sonra limonlu ballı karışımı ekleyin. Limon içmek için fazla ekşiyle çeyrek limon da sıkabilirsiniz. Bu karışımı her sabah aç karna içmenin faydası var. Ballı su zararlı mı? Bal kaynatılmamalıdır. Isıtılmış balın tüketilmesi, ısıtma işlemi sırasında toksin bileşenlerin oluşumu nedeniyle kişilerin sağlıkları üzerinde zararlı etkilere sebep olabilir.

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