Ballı suyun 9 faydası: Aç karnına, gece yatarken ballı su içmek! Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte tarifi

Bal Osmanlı mutfağından günümüze uzanan vazgeçilmez kültür. Sabahları bir bardak ılık suyun faydasını veya cildiniz, için balın ne kadar yararlı olduğunu da duymuş olabilirsiniz. Peki ballı suyun bir arada ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz? 16 ve 17’nci yüzyıllarda altın çağını yaşayan Osmanlı mutfağı, tariflerde bal kullanımının en güzide örneklerini asırlar öncesinden günümüze taşıyor. Peki, saray mutfağının dünyayı kendisine hayran bırakan eşsiz tariflerinden olan ballı suyu yapmaya ne dersiniz? İşte ballı su tarifi...