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Aktüel
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Balıkesir'de kaza! 4 kişi yaralandı

2021-12-05 21:31:57
Balıkesir'de kaza! 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Kadir Ay idaresindeki 10 SG 615 plakalı otomobil, Çanakkale-Edremit kara yolunda Murat Topaloğlu'nun kullandığı 34 BAC 350 plakalı otomobille çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kadir Ay idaresindeki 10 SG 615 plakalı otomobil, Çanakkale-Edremit kara yolunda Murat Topaloğlu'nun kullandığı 34 BAC 350 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Çarpışmanın etkisiyle zeytin bahçesine savrularak çarptığı ağacın gövdesine çıkan otomobildeki sürücü Kadir Ay, eşi Beytiye ve oğlu Mert Ay ile Muhittin Tomuşoğlu yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle zeytin bahçesine savrularak çarptığı ağacın gövdesine çıkan otomobildeki sürücü Kadir Ay, eşi Beytiye ve oğlu Mert Ay ile Muhittin Tomuşoğlu yaralandı.

#3
Foto - Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tomuşoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tomuşoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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