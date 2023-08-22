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Yaşam
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Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

2023-08-22 11:52:30
Balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazırlanıyor

1 Eylül’de yasaklar bitiyor, balıkçılar av sezonu öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.

#1
Foto - Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

1 Eylül’de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ağ ve teknelerinin bakımlarını yapmakta olan balıkçılar av sezonunun başlamasını bekliyor.

#2
Foto - Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer’de dron ile çekilen görüntülerde balıkçılar teknelerini limana çekip, teknelerin bakımını ve eskimiş ağlarını ilmek ilmek tamir edip yeniliyor. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut, istavrit ve hamsinin bol olmasını beklediklerini kaydetti.

#3
Foto - Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

Balıkçı olan Ahmet Girit “ İnşallah balık tutulur. Halkımızda rahat rahat balıkta yer. Teknelerin ve ağların bakımları var. Personel paraları var. Hepsini tamamladıktan sonra 1 Eylül’de inşallah denize çıkacağız.

#4
Foto - Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

3 aydan beri ağlara bakım yapıyoruz daha bitiremedik. El işi olduğu için zor. Allah denize balık verdiği sürede inşallah bütün camia tutar. Herkes rahat eder. Halkımızda ucuz balık yer. İlk palamut, istavrit ve hamsi çıkar” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

Atilla Kurul, “ Teknenin macunu yapıyorum. Her tekne sahibi her işten anlamaz. Yardımcı oluyorum komşum. Kuruduktan sonra zımparasını yapacağız. Bu sene hamsi olursa olur. Çinekop ve istavrit tutarsak ekmek yeriz. Yoksa çiftlik balığına mahkumuz” dedi.

#6
Foto - Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

#7
Foto - Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

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