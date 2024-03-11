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Sağlık
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Balı sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Şifa iken zehre dönüşebilir

2024-03-11 14:10:23
Balı sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Şifa iken zehre dönüşebilir

Bal, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar gelen en eski doğal ve sağlıklı besinlerden biri. Bal, her dönemde doğal şifa olarak görüldü. İşte, balın sağlığa faydaları...

#1
Foto - Balı sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Şifa iken zehre dönüşebilir

Balın faydaları saymakla bitmez. Tatlı, lezzetli bir besin ve sağlığa birçok faydası var. Çam balı, kestane balı gibi çeşitlere ayrılır. Bal üretimi bal arısının gelişimine bağlı. Bal, arıların çiçek açan bitkilerin nektarını toplamasıyla oluşan, altın rengi bir madde. Kış aylarında kovana yiyecek sağlamak için peteklerde depolanıyor. Antik Yunan'da bal 'Tanrıların yiyeceği' olarak tanımlanıyordu, Çin'de ise ilaç olarak kabul ediliyordu. Bugün balın gerçekten yararlı olup olmadığı, etkilerinin ne olduğu halen tartışılıyor. Bal ham halinde, amino asitler, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve şekerden oluşuyor. Fruktoz oranı yüksek. Bu nedenle şekerden daha tatlı, ancak karbonhidrat içeren gıdaları değerlendirme sistemi olan glisemik endeksi daha düşük.

#2
Foto - Balı sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Şifa iken zehre dönüşebilir

Glisemik endeks, bir gıdanın tek başına tüketildiğinde kan şekeri seviyesini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteriyor. 1 sofra kaşığı (20 gr) bal: • 58kcal / 246KJenerji, • 15,3 gramkarbonhidrat, • 15,4 gramşeker, • 0,1 gramprotein, • 0 gramyağ içeriyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, balın sağlığa yararları, hem nasıl bir işlemden geçirildiğine hem de arıların nektarlarını topladığı çiçeklerin kalitesine bağlı.

#3
Foto - Balı sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Şifa iken zehre dönüşebilir

Ham bal, balın ısıtılmamış, pastorize edilmemiş, berraklaştırılmamış ve hiçbir şekilde filtre edilmemiş hali. Balın bu formunda, standart işleme yöntemlerinde kaybedilebilecek sağlığa yararlı daha çok besleyici madde bulunuyor. Bal, yıllardır deri yaralanmalarında antiseptik olarak kullanılıyor. Yüzeysel yaralanmalarda ya da yanıklarda iyileşme sürecini hızlandırdığına inanılıyor. Bal asıl olarak glükoz ve fruktozdan, yani suyu çeken iki şekerden oluştuğundan, yaradaki suyu emiyor. Yarayı kurutuyor ve böylece bakteri ve mantar üremesi kısıtlanıyor. Balın özellikle daha koyu renkli çeşitleri, flavonoid gibi kimyasal maddeler açısından zengin bir kaynak.

#4
Foto - Balı sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Şifa iken zehre dönüşebilir

Flavonoidlerin, anti bakteriyel, anti-viral, anti-alerjik ve anti-inflamatuar özellikleri olduğu belirtiliyor. Flavonoid içeriği nedeniyle, bazıları balı şekere kıyasla daha sağlıklı bir seçenek ve antioksidan kaynağı olarak görüyor. Ancak şekerin Glisemik Endeksi, sofra şekerinden daha düşük olsa da, kalorisi yüksek, kan şekerini yükseltiyor ve ölçülü tüketmek gerekiyor. Balın Glisemik Endeksi düşük, yani kan şekerini sofra şekeri kadar hızlı yükseltmiyor. Bal şekerden daha tatlı, dolayısıyla daha az tüketilebiliyor. Ancak bir çay kaşığı balda, bir çay kaşığı şekerden daha çok kalori var. Yani porsiyonlar ölçülü olmalı. Bal tercih ediyorsanız, ham halini tüketmeye çalışın. Balın ham halinde, beyaz şekere kıyasla daha çok vitamin, enzim, antioksidan var. Ancak yine de ham bal tükettiğinizde aldığınız besin miktarının çok kayda değer olmadığını unutmamakta da fayda var.

#5
Foto - Balı sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Şifa iken zehre dönüşebilir

Bal, “serbest” şekerlerden. Yani beslenmemizde kısıtlamamız tavsiye edilen türden bir şeker türü. Ancak tavsiye edilen miktarlarda tüketildiğinde çoğu yetişkin için güvenli kabul ediliyor. Şeker hastaları ya da kan şekeri seviyesini yönetmek isteyenler içinse şeker yerine bal kullanmanın pek bir avantajı yok. Çünkü ikisi de en nihayetinde kan şekeri seviyelerini yükseltiyor. Ayrıca, 12 ayın altındaki bebeklere ham bal ya da ticari üretilen baldan verilmemeli. Çünkü bu şekilde botülizm adı verilen bir gıda zehirlenmesi riski ortaya çıkabiliyor. Bir çoğumuz bal tüketmekten hoşlansa da, bazıları için kabul edilebilir bir gıda değil. Bal vegan bir gıda olarak kabul edilmiyor. Çünkü bal toplanmasının, kış aylarında hayatta kalabilmek için çok çalışan arıların hayatına zarar verdiğine inanılıyor.

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