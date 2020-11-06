2020-11-06 14:09:17 Baldır bacak fotoğrafları ile gazetecilik yaptığını sanan Rahmi Turan yönetimindeki Sözcü’ye de bu yakışır
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 6 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 6 Kasım 2013 tarihli ve "ELİN HİNTLİSİ MARS'A ÇIKIYOR, BİZİM TAYYİP UÇKURLA UĞRAŞIYOR" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Baldır bacak fotoğraflarının altına ilgisiz resimaltı yazarak, gazetecilik yaptığını sanan Rahmi Turan yönetimindeki Sözcü'ye de, işte bu başlık yakışır.. "Ne olursun.. Kaşıma, kaşındırma" diye de üst başlık atmışlar.. O günden bu yana, kaç üniversiteli kız, genç yaşta cinayete maruz kaldı. Kaç genç kızımız, çalıştıkları işyerinin yetkilileri tarafından tecavüze uğradı, sayısını verebilen var mı. Ama "Kaşıma, kaşındırma" diyenler, o cinayetlerin de faili olarak, yine Erdoğan'ı gösterdiler.. Bunlarda utanma yok ki, "karışma" dedikten sonra yaşananların sorumluluğunu da kendileri üstlensin.. Hem karışa derler, hem de sonrasında cinayetlerden, Erdoğan'ı suçlarlar..” dedi.