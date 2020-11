Baldır bacak fotoğrafları ile gazetecilik yaptığını sanan Rahmi Turan yönetimindeki Sözcü’ye de bu yakışır

CUMHURİYET, 6 Kasım 2015: "GÖBELS REJİMİ BAŞLADI." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanyana fotoğraf verdiği kişi kim? Can Dündar. Nerede o Can, şimdi? Alman istihbaratının koruma ve kollaması altında! Kemal bey, Can Dündar'la bu kadar yakın idiyse, şimdi açıklayabilir mi, bu hainin şimdi Almanya'da ne işi olduğunu?