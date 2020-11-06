Baldır bacak fotoğrafları ile gazetecilik yaptığını sanan Rahmi Turan yönetimindeki Sözcü’ye de bu yakışır

SÖZCÜ, 6 Kasım 2012: “VAH EĞİTİM VAH!” Kemalist Sözcü gazetesi, sanki AK Parti öncesinde çadırlı eğitim olarak gösterdiği bölgede güzel bir okul varmış, AK Parti iktidara gelince onu yıkmış, öğrencileri çadırda eğitime mahkum etmiş gibi algı oluşturuyor.. Aslında ne o köyde, ne de o çadırda eğitim yok.. Öğrenim görecek olanlar, taşımalı sistem ile, en yakın ilçedeki okula götürülüyorlar. Ama maksat kıllık olsun. Onun için de, "Vah eğitim vah!" başlığı atıyorlar. "1500 polisin koruduğu Tayyip'in burnunun dibine kadar girip silahla ateş açtı" başlığı da ayrı bir algı çalışması.. "Silahla ateş açılması" haberi veriliyor gibi gösteriliyor ama, "1500 polis" denilerek, devasa bir koruma ordusu varmış gibi gösteriliyor. imdi sorsak bunlara Tayyip Erdoğan'ı koruyan 1500 polis var ise, fotoğrafını gösterdiğiniz o karede niye sadece 11 kişi var diye, ne cevap verecekler? Hiç! Dert ne? Söyledik ya, kıllık olsun.. Bir not daha, o kuru sıkı ile ateş eden var ya. Erdoğan'ın hemşehrisi Nuri Başkapan isimli birisi. İstanbul 2019 belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy verme çağrısı yapan, dürüstlük edebiyatı ile AK Parti düşmanlığı yapan, ama şimdi Ekrem'e de saldıran biri.. Ekrem'e destek verip, AK Parti'ye saldırdığında, bu Sözcü gazetesi, o adama bile sahip çıkmıştı. Bunlardaki ilkesizlik böyle zirve yapmış durumdadır, sizin anlayacağınız.