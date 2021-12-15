Bal ve arıcılık ürünleri fuarı açıldı

Yamaç, "Elka Fuarcılık olarak 7. yılımızdayız. Ekibimizle farklı işler yapmak amacıyla yola çıktık. İnşallah hem şehrimize hem ülkemize daha farklı organizasyonlar getireceğiz. Bal ve aracılıkla ilgili fuar organizasyonuyla hem şehrimizin hem ülkemizin sektördeki gücünü inşallah herkese anlatacağız." dedi.