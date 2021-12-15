  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Bal ve arıcılık ürünleri fuarı açıldı

2021-12-15 16:25:44
Bal ve arıcılık ürünleri fuarı açıldı

Adana'da, bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği APİ Türkiye Fuarı kapılarını açtı.

#1
Foto - Elka Fuarcılık tarafından Sarıçam Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, 10 ilden 29 firma katılıyor.

Elka Fuarcılık tarafından Sarıçam Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, 10 ilden 29 firma katılıyor.

#2
Foto - Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, fuarın açılışında, Türkiye'nin dünyada bal üretiminde ikinci sırada olduğunu söyledi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, fuarın açılışında, Türkiye'nin dünyada bal üretiminde ikinci sırada olduğunu söyledi.

#3
Foto - Uludağ, kentin bal üretimine ilişkin olarak da

Uludağ, kentin bal üretimine ilişkin olarak da "Adana, bal üretiminde Türkiye'de ikinci. Sarıçam da bal üretiminde Adana'da ikinci sırada. İnşallah birinciliğe doğru yol almak için çalışmalar yaparız." dedi.

#4
Foto - Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç da bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği fuarın, bölgenin kendisini göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç da bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği fuarın, bölgenin kendisini göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Yamaç,

Yamaç, "Elka Fuarcılık olarak 7. yılımızdayız. Ekibimizle farklı işler yapmak amacıyla yola çıktık. İnşallah hem şehrimize hem ülkemize daha farklı organizasyonlar getireceğiz. Bal ve aracılıkla ilgili fuar organizasyonuyla hem şehrimizin hem ülkemizin sektördeki gücünü inşallah herkese anlatacağız." dedi.

#6
Foto - Fuar, 18 Aralık'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Fuar, 18 Aralık'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

TTB hastaneleri ele geçirdi! Hastaları kapıdan geri çevirdiler
Gündem

TTB hastaneleri ele geçirdi! Hastaları kapıdan geri çevirdiler

Türk Tabipleri Birliği’nin TBMM'deki düzenlemenin geri çekilmesi nedeniyle doktorlar bugün grev yapıyor. İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çoc..
Altın fiyatlarında neler oluyor? Herkesin gözü saat 22.00'da
Ekonomi

Altın fiyatlarında neler oluyor? Herkesin gözü saat 22.00'da

ABD Merkez Bankası FED'in bu akşam saat 22.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik görülüyor.
AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması
Gündem

AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Japon doktorlardan “fetal tedavi” müjdesi
Kadın - Aile

Japon doktorlardan “fetal tedavi” müjdesi

Japonya’da bir grup doktor, ciddi kalp rahatsızlığı bulunan bir bebeğin "fetal tedavi" adı verilen bir teknikle anne karnında başarılı bir ş..
Dünya gündemine oturdu! Sadece bir gecede Elon Musk'tan daha zengin oldular
Dünya

Dünya gündemine oturdu! Sadece bir gecede Elon Musk'tan daha zengin oldular

Kripto para piyasasında çok ilginç şeyler oluyor. Coinbase'deki bir hata sonucu birçok kişi kısa süre de olsa Elon Musk'tan bile zengin oldu..
İşte Aydın Doğan’ın Akit’e açtığı 2 dava örneği! Bu mu Tayyip Erdoğan'ın yargısı?
Gündem

İşte Aydın Doğan’ın Akit’e açtığı 2 dava örneği! Bu mu Tayyip Erdoğan'ın yargısı?

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü "Bu mu Tayyip Erdoğan’ın yargısı?" başlıklı yazısında yargının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay