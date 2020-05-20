Baklavanın şerbeti nasıl hazırlanır? Evde baklavanın şerbeti nasıl yapılır?

Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz. Afiyet olsun!