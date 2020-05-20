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Baklavanın şerbeti nasıl hazırlanır? Evde baklavanın şerbeti nasıl yapılır?

2020-05-20 19:58:18
Baklavanın şerbeti nasıl hazırlanır? Evde baklavanın şerbeti nasıl yapılır?

Evde yapılan baklavalara şerbet nasıl verilmeli? Baklavanın şerbeti nasıl hazırlanır? Sorusu mübarek Ramazan Bayramına sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle hazır baklavalardan ziyade ev yapımı baklavalara rağbet arttı. Evde baklava yapmak isteyen ev hanımları baklavaya hayat veren şerbet nasıl yapılır püf noktaları neler sorusunu sormakta. Kat kat açılmış gevrek bir tatlıysa şerbeti nasıl dökülür? İşte baklava şerbeti yapımı ve püf noktaları.

#1
Foto - ‘‘Baklava şerbeti nasıl yapılır?’’ ve ‘‘Baklava şerbeti nasıl dökülür?’’ sorularınızın cevapları bu haberimizde.

‘‘Baklava şerbeti nasıl yapılır?’’ ve ‘‘Baklava şerbeti nasıl dökülür?’’ sorularınızın cevapları bu haberimizde.

#2
Foto - Baklava şerbeti nasıl ayarlanır?

Baklava şerbeti nasıl ayarlanır?

#3
Foto - Birinci yöntem: 40 cm’ lik yuvarlak bir tepsi baklava için,

Birinci yöntem: 40 cm’ lik yuvarlak bir tepsi baklava için,

#4
Foto - 3 su bardağı şeker 3 su bardağı su 1 iri dilim limon Bir çay kaşığının üçte biri tuz

3 su bardağı şeker 3 su bardağı su 1 iri dilim limon Bir çay kaşığının üçte biri tuz

#5
Foto - Şerbetin yapılışı

Şerbetin yapılışı

#6
Foto - Şeker ,su, tuz ve limonu tencereye koyup, ocağın altını açın. Şeker eriyene kadar karıştırın.Tecrübelerime dayanarak söyliyeyim; bu ilk karıştırmayı yapmazsanız şerbet daha çabuk şekerleniyor.Tuz da şekerlenmeyi önlemek için etkili bir yöntem.

Şeker ,su, tuz ve limonu tencereye koyup, ocağın altını açın. Şeker eriyene kadar karıştırın.Tecrübelerime dayanarak söyliyeyim; bu ilk karıştırmayı yapmazsanız şerbet daha çabuk şekerleniyor.Tuz da şekerlenmeyi önlemek için etkili bir yöntem.

#7
Foto - İçine limonu kabuklu atmıyacaksanız, çeyrek limon suyunu şerbeti ocaktan almadan 10 dakika evvel ekleyin. Ocaktan almadan hemen önce eklerseniz, şerbet şekerlenir.

İçine limonu kabuklu atmıyacaksanız, çeyrek limon suyunu şerbeti ocaktan almadan 10 dakika evvel ekleyin. Ocaktan almadan hemen önce eklerseniz, şerbet şekerlenir.

#8
Foto - Şerbet tamamen kaynamaya başladıktan sonra, altını kısıp tam 30 dakika kaynatmaya devam edin.

Şerbet tamamen kaynamaya başladıktan sonra, altını kısıp tam 30 dakika kaynatmaya devam edin.

#9
Foto - Kıvamına gelmiş bir şerbetin, kaynarken çıkardığı ses ilk kaynamaya başladığı zamankinden farklıdır.Baştakine göre baloncuklarda irileşmiştir.

Kıvamına gelmiş bir şerbetin, kaynarken çıkardığı ses ilk kaynamaya başladığı zamankinden farklıdır.Baştakine göre baloncuklarda irileşmiştir.

#10
Foto - Şerbetin kıvamı oldukça koyu olmalıdır ki tatlı şerbeti hemen içine çekip, hamurlaşmasın.

Şerbetin kıvamı oldukça koyu olmalıdır ki tatlı şerbeti hemen içine çekip, hamurlaşmasın.

#11
Foto - Eğer kat kat açılmış, gevrek bir tatlıysa şerbeti ılıyana kadar bekletip sonra tatlıya dökün.Yok tatlınız biraz kalınca ve sertse şerbeti ocaktan alır almaz dökün ve üstünü kapatın ki sert kalmasın

Eğer kat kat açılmış, gevrek bir tatlıysa şerbeti ılıyana kadar bekletip sonra tatlıya dökün.Yok tatlınız biraz kalınca ve sertse şerbeti ocaktan alır almaz dökün ve üstünü kapatın ki sert kalmasın

#12
Foto - Baklava şerbeti nasıl dökülür?

Baklava şerbeti nasıl dökülür?

#13
Foto - İkinci yöntem: Malzemeler 3 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su 1 iri dilim limon Yarım çay kaşığı tuz

İkinci yöntem: Malzemeler 3 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su 1 iri dilim limon Yarım çay kaşığı tuz

#14
Foto - Hazırlanışı Şerbetimiz için öncelikle tencereye suyu ve toz şekeri alıyoruz.

Hazırlanışı Şerbetimiz için öncelikle tencereye suyu ve toz şekeri alıyoruz.

#15
Foto - Diğer şerbetlere göre biraz daha koyu kıvamlı olacağından, şekerlenmesini önlemek için, şerbetimizin içine yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz.

Diğer şerbetlere göre biraz daha koyu kıvamlı olacağından, şekerlenmesini önlemek için, şerbetimizin içine yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz.

#16
Foto - Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz. Afiyet olsun!

Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz. Afiyet olsun!

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