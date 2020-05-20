2020-05-20 19:58:18 Baklavanın şerbeti nasıl hazırlanır? Evde baklavanın şerbeti nasıl yapılır?
Evde yapılan baklavalara şerbet nasıl verilmeli? Baklavanın şerbeti nasıl hazırlanır? Sorusu mübarek Ramazan Bayramına sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle hazır baklavalardan ziyade ev yapımı baklavalara rağbet arttı. Evde baklava yapmak isteyen ev hanımları baklavaya hayat veren şerbet nasıl yapılır püf noktaları neler sorusunu sormakta. Kat kat açılmış gevrek bir tatlıysa şerbeti nasıl dökülür? İşte baklava şerbeti yapımı ve püf noktaları.