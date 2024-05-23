Bakırda 'güçlü dolar' baskısı!

Fed'in bazı yetkililerin faiz oranlarını artırmaya istekli olduğunu ortaya koyan son şahin tutanaklarının ardından dolar güçlendi ve demir cevheri de dahil olmak üzere metal kompleksi üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Fiyatlardaki düşüş, çelik üretiminin temel bileşeninin fiyatlarını yaklaşık üç ayın en yüksek seviyelerine çıkaran son gayrimenkul teşvik paketiyle sınırlandı. Analistlere göre makro güven zayıfladığında demir cevheri çeliğe göre daha fazla aşağı yönlü riskle karşı karşıya kalabilir. DCE'deki diğer çelik üretimi bileşenleri, koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %1,1 ve %1,01 artmasıyla kazançlarını iki haftanın en yüksek seviyesine çıkardı. Analistler kömür üretiminin düşüşte olduğunu ancak talebin muhtemelen daha da artacağını kaydetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yatay seyrederken, sıcak haddelenmiş rulo %0,1 artış gösterdi, paslanmaz çelik %0,7 arttı, filmaşin ise %2,6 düştü.