Bakırda 'güçlü dolar' baskısı!

Yine de pek çoğu analist, bakır fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdüreceğine inanıyor. Ayrıca, son Fed toplantısı tutanaklarının bazı yetkililerin faiz oranlarını artırma yönündeki istekliliğini ortaya koymasının ardından güçlü doların da piyasa üzerinde ağırlığı vardı. Diğer temel metaller ise düşüş eğilimindeydi. LME'de alüminyum %0,3 düşüşle 2.628,50 dolar/tondan, nikel %0,7 düşüşle 20.220 dolar/tondan, çinko %0,5 düşüşle 3.046,50 dolar/tondan, kalay %0,2 düşüşle 33.445 dolar/tondan ve kurşun %0,6 düşüşle 2.300,50 dolar/tondan işlem gördü. SHFE'de alüminyum %2,4 düşüşle 20.880 yuan/tondan, çinko %1,5 düşüşle 24.515 yuan/tondan, kalay %1,8 düşüşle 273.840 yuan/tondan, kurşun %0,1 düşüşle 18.540 yuan/tondan ve nikel %3,3 düşüşle 152.500 yuan/tondan işlem gördü. Demir cevheri, riskten kaçınma iştahı ile düştü, koklaşabilir kömür 2 haftanın zirvesine çıktı Demir cevheri vadeli işlemleri, güçlenen doların genel riskten kaçma iştahını artırması nedeniyle yükseldi. Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sağlam temellerin desteğiyle yükselişlerini sürdürdü. Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, %0,5 düşüşle 912 yuan/tondan (125,90 dolar) işlem gördü. Singapur Borsası'nda Haziran ayına ait gösterge demir cevheri, %0,6 düşüşle 102,8 dolar/tondan işlem gördü.