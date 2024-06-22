Bakır kalaycısının 100 derece sıcakta zorlu mesaisi

Gaziantep’te bakır ustaları, 100 dereceyi bulan ateş ocağında bakır kalaylamaya devam ediyor. Ülke genelinde bunaltıcı sıcaklar devam ederken,. Gaziantep’te ise sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Gaziantep’in Bakırcılar Çarşısı'nda kalaylama işlemi yapan ustalar, ocaklardaki ateşin hava sıcaklığı ile birleşmesi sonucu 100 dereceye varan sıcaklığa rağmen kalay işi yaparak hem ekmek parası kazanıyor hem de insan sağlığı için önemli bir iş yapıyor. Yaz kış demeden kalay işi yapan ve vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan ustalar, kalaylama işleminin zaman aldığını ve emek istediğini ifade ederek, "Vatandaşlar bu işin emek istediğini bilseler de beklemekte sabırsız davranıyorlar. Biz ise 100 derece sıcaklık demeden onların taleplerine yetişmeye çalışıyoruz” dedi.