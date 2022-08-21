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Bakın neye benziyor! Görenleri şaşkına çeviren biber

2022-08-21 14:39:39
Bakın neye benziyor! Görenleri şaşkına çeviren biber

Siirt’te bir çiftçi kendi ektiği sebzeleri toplarken, yılana benzeyen biberle şaşkına döndü.

#1
Foto - Bakın neye benziyor! Görenleri şaşkına çeviren biber

Siirt’te yıllardır çiftçilikle uğraşan Bekir Akbey, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana benzeyen bir biber gördü.

#2
Foto - Bakın neye benziyor! Görenleri şaşkına çeviren biber

Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Akbey, şaşkınlık içerisinde kaldı. Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Akbey, ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.

#3
Foto - Bakın neye benziyor! Görenleri şaşkına çeviren biber

Yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü dile getiren Akbey, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, biberleri toplarken bunu gördüm ve dehşete düştüm.

#4
Foto - Bakın neye benziyor! Görenleri şaşkına çeviren biber

Topladığım biberler arasında bir tane biberin başı yılana benziyordu. Şok oldum, ev halkına da gösterdiğimde onlarda şok oldu.

#5
Foto - Bakın neye benziyor! Görenleri şaşkına çeviren biber

Ev halkının şaşkınlığını gizleyemediği yılan başlı biber, ilgi odağı oldu” dedi.

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