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Yaşam
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Bakın her gece neden minareye tırmanıyor

2023-08-03 15:25:34
Bakın her gece neden minareye tırmanıyor

Yıkılan caminin minaresindeki hilali almak için her gece minareye tırmanıyor.

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Foto - Bakın her gece neden minareye tırmanıyor

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Eski Cami’nin minaresindeki hilali almak için her gece minareye tırmanan genç mahalleyi canından bezdirdi.

#2
Foto - Bakın her gece neden minareye tırmanıyor

Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’nde yaşanan olayda Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Ehramcı sokaktaki Eski Cami yıkılırken, minaresi ise ayakta kaldı. Minarenin tehlike arz ettiği gerekçesiyle mahalle sakinleri tarafından yıkılması istenirken, bölgede ailesiyle yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen F.U.’nun (30) her gece minareye tırmanarak hilali almaya çalışması mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

#3
Foto - Bakın her gece neden minareye tırmanıyor

Gencin bir aydır her gece düzenli olarak minareye kurduğu düzenekle tırmandığını belirten Kiltepe Mahalle Muhtarı Cemal Demirtaş, "Depremde hasar alan eski camimiz üç ay önce yıkılırken, minaresi ise ayakta kaldı. Mahallemizde de sıkıntıları bulunan bir gencimiz var minaredeki hilali almak için bir düzenek kurmuş merdivenle minareye çıkıyor.

#4
Foto - Bakın her gece neden minareye tırmanıyor

Her gece buraya polis geliyor ve aile ile nöbet tutuyor. Minarenin kapısına kaynak yaptık kaynağı kırarak yine minareye çıkıyor. Kendini şartlandırmış hilali alacağım diyor, her akşam 20.00 gibi çıkıyor sabah namazına kadara hilali almak için uğraşıyor. Minarenin bir an önce yıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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