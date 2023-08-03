Bakın her gece neden minareye tırmanıyor

Gencin bir aydır her gece düzenli olarak minareye kurduğu düzenekle tırmandığını belirten Kiltepe Mahalle Muhtarı Cemal Demirtaş, "Depremde hasar alan eski camimiz üç ay önce yıkılırken, minaresi ise ayakta kaldı. Mahallemizde de sıkıntıları bulunan bir gencimiz var minaredeki hilali almak için bir düzenek kurmuş merdivenle minareye çıkıyor.