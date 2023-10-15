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Yaşam
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Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!

2023-10-15 19:18:22
Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!

Biberiyle meşhur Çukurören köyü doğa ve fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu.

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Foto - Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!

Evlerinin balkonuna, bahçe duvarına ve çatısına asılarak kurutulan coğrafi işaret belgeli biberiyle bilinen Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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Foto - Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!

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Foto - Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!

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Foto - Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!

#5
Foto - Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!

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