2023-10-15 19:18:22 Bakın bu köye neden turist akını yaşanıyor!
Biberiyle meşhur Çukurören köyü doğa ve fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu.
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Biberiyle meşhur Çukurören köyü doğa ve fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu.
Evlerinin balkonuna, bahçe duvarına ve çatısına asılarak kurutulan coğrafi işaret belgeli biberiyle bilinen Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
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