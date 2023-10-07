Bakın artık camilere ne bırakıyorlar!

“Yaklaşık bir ay önce iki tane köpek bırakmışlardı. Biz o köpeklere cami cemaati olarak birkaç gün baktık ve besledik. Daha sonra hayvanlar muhtemelen soğuktan ya da açlıktan öldüler tam bilemiyorum. Şimdi de hamster bırakmışlar, biz ne olduğunu bile bilmiyorduk. Vatandaşlar evde beslemek ya da çoluk çocuğunu memnun etmek için aldıkları hayvanları, bıktıkları zaman sokağa atmasınlar. Bu işin günahı var. Bu hayvanlara çip takılmalı ve kimin olduğu belli olmalı. Eğer buna bakamayacaklarsa da aldıkları yere geri götürsünler ya da birilerine sahiplendiresinler. Cami, hayvan bırakma yeri değil ki, buna biraz daha dikkat etmek lazım. Gördüğümüzde tabii ki şaşırdık, eskiden bebek bırakırlardı insanlar yetkililere haber verip sahiplenmeye çalışırlardı. Yeni moda da köpek bırakmak oldu sanırım. Bu camiye özel mi başka yerde var mı bilmiyorum ama bir ay arayla iki kez evcil hayvan bırakılınca insanlar artık bakamıyor. Ondan sonra da caminin avlusuna ya da Şadırvanlı bırakıyorlar’ diye düşündük. Hayvan aç kalmasın diye arkadaşlar yem de verdi. Belki de insanlar hayvan besleyerek kendilerini memnun ediyor olabilir, bu bir sevgi meselesidir, tabi ama hayvandan bıktıktan sonra da sokağa atmasınlar. Barınağa ya da aldıkları yere götürmeleri daha iyi olur, sokağa hayvan bırakmak doğru bir davranış değil.”