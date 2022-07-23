Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik...

SİZCE TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATININ GELECEĞİ NE YÖNDE OLUR? Bütün Avrupa ve dünyada pandemi süreciyle beraber evden çalışma modeline gidildi. Hizmet sektöründe çalışanları biz haberlerde görüyoruz., TV’lerde görüyoruz. Çalışma ortamları ev ortamları gibi. Aynı şekilde artık geleceğin aslında evden çalışma ve rahat çalışma modeli olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda evden çalışma modelleri ve freelance çalışma modelleri geliştirilebilir. SGK Uzmanı Emin Yılmaz ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bakan Bilgin mesai saatleriyle ilgili 8 saatlik kısma değindi. Bizim normalde mevzuatta haftalık 45 saat, cumartesi günleri de çalışıyorsa 7.5 saat çalışmamız var. İlerleyen dönemlerde buna düzenleme geleceğini söyledi Bakan Bilgin ancak bu uzun vadede olacak. 20-25 yıl gibi bir süreçten bahsedildi. Avrupa’da İngiltere pilot ilde düzenleme yapıyor. Sadece o ülkenin iş mevzuatında 1 bölge değerlendiriliyor. ÇALIŞMA SAATLERİ AŞAĞI ÇEKİLEBİLİR Mİ? Yapılabilir, bizim iş kanunumuzda 4857 iş kanununun 14. Maddesinde uzaktan çalışmaya değinilmiştir. Bunun yönetmeliği 10 Mart 2021’de çıkmıştır. Geçtiğimiz pandemi etkilerinden dolayı yönetmelik hızlandırıldı. 14. Maddede şu söyleniyor. İşçi ve işveren arasındaki sözleşme herhangi bir iş sözleşmesi olabilir. Bunu uzaktan çalışma olduğu zaman otomatik olarak uzaktan çalışma iş sözleşmesine dönüştürülebilir. Yine maddenin totalde 6 maddesi var. İşçi ve işveren arasında olacak. İşçi ve işveren tarafından talep edilebiliyor. Uzaktan çalışma ile ilgili usul ve esaslar işverene bırakılıyor. 30 gün içerisinde işveren bir karar vermesi lazım. Ülke içerisinde kriz, salgın hastalık varsa işveren işyerinin belli bir bölümün veya tamamını uzaktan çalışmaya yönlendirebiliyor. Uzaktan çalışmanın da yasaya uygun bir şekilde yapılması lazım. Bilgisayar başında olması lazım, büyük bir fabrika düşünelim mavi, yakalıların uzaktan çalışma olanaksız oluyor. Önümüzdeki 10-15 yıl sonrasında bazı sektörlerde yeni iş olanakları doğacak. Bunlar da uzaktan çalışmaya müsait olacak. ÇALIŞMA SAATLERİNİN AZALMASININ FAYDASI NE OLUR? Taraflar arasında iş sözleşmesinde yazılı olmalıdır. Uzaktan çalışmada nitelikli personeller yani bankacı arkadaşlar evden çalışma yapabiliyorlardı." BİNA YALITIMI ŞART Türkiye'de bina yalıtımı için mevcutta çok ciddi desteklemeler verilirken, desteklere ilişkin mevzuatların bürokrasisi de azaltılacak. Bina sektöründe enerji kaybının yüzde 30 olduğu, mesken bazlı düşünüldüğünde ısı yalıtımı ile her bir dairenin yüzde 50 daha fazla enerji tasarrufu ettiği gerçeğinden hareketle binalardaki ısı yalıtımlarına yönelik yeni teşvikler de hazırlanacak. KAMPANYALAR DÜZENLENECEK Ayrıca vatandaşın bilinçlendirilmesi noktasında da kampanyalar düzenlenecek. Enerji verimliliği etiketi taşıyan beyaz eşyaların alınması, evlerde lamba düğmelerinin yanına "lüzumsuzsa kapat" gibi hatırlatıcılar konularak özellikle evlerde büyük aile bireylerinin gereksiz yanan ışıkları kapatmaları teşvik edilecek. Aynı şekilde hangi eşyanın nasıl kullanılırsa daha çok tasarruf edileceği noktasında da bilgilendirmeler yapılacak. Enerji verimliliğinin temelden sağlam şekilde alınması için öğrencilere okullarda verimlilik konulu dersler verilecek. KAMU BİNALARINDA YÜZDE 15 TASARRUF HEDEFİ Kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefi doğrultusunda, geçen yıl 2 bin 432 yapıda alınan enerji verimliliği önlemleriyle 35 milyon liralık tasarruf sağlanmıştı. Şimdi ise genel aydınlatma tesislerinde LED armatür kullanımına ilişkin mevzuat da tamamlanırken, Enerji Bakanlığı'nın stratejik planına göre, 2023 yılına kadar toplam 1 milyon 75 bin LED armatür değişimi yapılacak. MUHALEFETİN KARANLIĞININA KARŞI VATANDAŞ BİLİNÇLENDİRİLECEK Tüm bu çalışmalar yapılırken, muhalefetin "vatandaş karanlığa mahkum edilecek" çarpıtmalarının olacağı öngörüsüyle, dünya enerji gerçekleri ve tasarrufun önemi vatandaşa anlatılarak, "aydınlık yarınlar" söylemiyle asıl olanın gereksiz muhalefet etmek değil, ülke ve vatandaş menfaati olduğu anlatılacak.